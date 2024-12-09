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Город Стоимость контрактов на строительство «СКА Арены» в Петербурге превысила 80 млрд

Стоимость контрактов на строительство «СКА Арены» в Петербурге превысила 80 млрд

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12 комментариев

Общая стоимость законтрактованных работ по строительству «СКА Арены» превысила 80 млрд рублей. Ранее застройщики рассказывали о 60 млрд.

По данным «Фонтанки», данные о стоимости содержатся в годовой отчетности концессионера ООО «СКА Арена», которая вышла уже после сдачи объекта. Согласно ей, бюджет проекта составил 80,028 млрд рублей, а сумма контрактации — 80,932 млрд.

Ранее генеральный директор «СКА Арены» говорил об итоговой стоимости в 60 млрд. При этом изначально из экспертизы вышла смета на 39 млрд.

После сдачи рекордной по размеру ледовой арены в 2023 году там прошло лишь несколько хоккейных мероприятий. СКА успел сыграть считаное количество матчей, после чего на арене произошел пожар и клуб вернулся в Ледовый. Однако накануне главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил о возможном скором переезде клуба в новый комплекс.

Подробнее о смете строительства читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
13
Klaustrofobik
2 часа
Ворьё встроенное в вертикаль.
Danik
2 часа
Начало строительства январь 2020. Почти 4 года. 80 млрдов. При бюджете города в более триллион рублей найти 20 млрдов каждый год можно было бы! А так!? Стадион городу, а прибыль ооо Горка!?) То Озеро, то Горка! Хорошая страна!)))
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