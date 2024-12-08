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Спорт Ротенберг сказал, когда СКА может вернуться на новую «СКА Арену»

Ротенберг сказал, когда СКА может вернуться на новую «СКА Арену»

955
2 комментария

Хоккейный клуб СКА уже в ближайшее время может вернуться на «СКА Арену». Такое предположение сделал тренер команды Роман Ротенберг после матча с «Барысом» (1:0) в Ледовом дворце.

«Возможен сценарий, что мы можем там провести все оставшиеся игры после турнира сборной. Экономика, безусловно, важна, но самое важное, чтобы наша команда могла на этой арене выиграть Кубок Гагарина», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Он сообщил, что во вторник состоятся финальные переговоры «по всем условиям». Тренер рассказал, что у клуба «было больше 70 замечаний технического характера что касается воздуха, бортов, льда», которые со стороны арены «были решены». Однако «еще есть детали».

Ротенберг считает, что команде «логично было бы остаться» в Ледовом дворце, ведь в ином случае придется переносить с собой все оборудование. «Но есть финансовые детали. Мы считаем, что совместно с ареной мы можем выстроить работу и с точки зрения экономики, и с точки зрения результата команды в новых условиях», — добавил главный тренер СКА.

С 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Петербурге состоится хоккейный Кубок Первого канала. После него у СКА в календаре три подряд домашних матча (17, 19 и 21 декабря).

В ночь с 8 на 9 июня на «СКА Арене» произошло возгорание. «Повредило незначительную часть теплоизоляционного покрытия ледовой арены, часть трибуны и хоккейный борт (частично). Пожар тушили около 30 минут, а оценки ущерба пока идут», — заявили тогда в пресс-службе стадиона.

В июле СКА заявил, что проведет сезон-2024/25 в Ледовом дворце, так как на «СКА Арене» «на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время».

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Комментарии
4
Гость
23 минуты
Добрая весть для любителей хоккея в Петербурге! 🤗 Особая просьба: пусть на старой арене оставят деревенского «тамаду», который кричит на весь стадион в моменты остановки игры и обзывает наш город «питером». Из-за него не только на арену ходить не хочется, но даже трансляции противно смотреть.
Гость
17 минут
отличная новость
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