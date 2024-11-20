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Спорт На «СКА Арене» пройдет хоккейный Кубок Первого канала

На «СКА Арене» пройдет хоккейный Кубок Первого канала

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1 комментарий

Хоккей вернется на «СКА Арену». Как сообщили 20 ноября в пресс-службе КХЛ, на стадионе пройдут матчи Кубка «Первого канала» с участием сборной легионеров Континентальной хоккейной лиги.

Турнир, который состоится с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Петербурге, соберет команды из разных стран. сборная легионеров, представленная как KHL World Team, впервые примет участие в таких соревнованиях. Состав этой команды пока не объявлен. Среди соперников — сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии.

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что участие международной сборной добавит турниру зрелищности и станет важным шагом для популяризации хоккея. Он выразил надежду, что подобная практика станет ежегодной.

На «СКА Арене» не проводилось больших мероприятий с 25 марта, когда хоккейный клуб СКА провел там последний на сегодняшний день матч.

В ночь с 8 на 9 июня на «СКА Арене» произошло возгорание. «Повредило незначительную часть теплоизоляционного покрытия ледовой арены, часть трибуны и хоккейный борт (частично). Пожар тушили около 30 минут, а оценки ущерба пока идут», — заявили тогда в пресс-службе стадиона.

В июле СКА заявил, что проведет сезон-2024/25 в Ледовом дворце, так как на «СКА Арене» «на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время».

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
То ли дело на Украине! Крупнейший на Украине "Палац спорту" уже давно разменял седьмой десяток, ведь построен он в 1960 году. В хоккей там не играют, так как на Украине хоккея нет. Фигурки на Украине тоже нет. Зато в этом "палаце" иногда проводят сезонные ярмарки одежд и обуви.
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