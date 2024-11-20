На «СКА Арене» пройдет хоккейный Кубок Первого канала

Хоккей вернется на «СКА Арену». Как сообщили 20 ноября в пресс-службе КХЛ, на стадионе пройдут матчи Кубка «Первого канала» с участием сборной легионеров Континентальной хоккейной лиги.

Турнир, который состоится с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Петербурге, соберет команды из разных стран. сборная легионеров, представленная как KHL World Team, впервые примет участие в таких соревнованиях. Состав этой команды пока не объявлен. Среди соперников — сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии.

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что участие международной сборной добавит турниру зрелищности и станет важным шагом для популяризации хоккея. Он выразил надежду, что подобная практика станет ежегодной.

На «СКА Арене» не проводилось больших мероприятий с 25 марта, когда хоккейный клуб СКА провел там последний на сегодняшний день матч.

В ночь с 8 на 9 июня на «СКА Арене» произошло возгорание. «Повредило незначительную часть теплоизоляционного покрытия ледовой арены, часть трибуны и хоккейный борт (частично). Пожар тушили около 30 минут, а оценки ущерба пока идут», — заявили тогда в пресс-службе стадиона.