Ночью на «СКА Арене» тушили пожар. Огонь охватил покрытие чаши и трибуны

Пожар повредил часть только построенного спортивного объекта в Московском районе Петербурга. По предварительной информации, ночной переполох на «СКА Арене» мог начаться из-за рекламного щита иностранного производства.
О скоплении машин оперативных служб на проспекте Юрия Гагарина «Фонтанке» рассказали читатели ночью 9 июня.
читательница «Фонтанки»
По данным нашего издания, пожарных в 01:46 вызывали к «СКА Арене». Там произошло возгорание. До приезда МЧС бороться с огнём начали охранники. Пламя повредило поверхность арены, часть трибуны и бортики с рекламными щитами. К 02:11 пожар ликвидировали. Его площадь составила 225 квадратных метров.
По предварительной информации, пожар начался с того, что загорелся рекламный щит итальянского производства. Сумма ущерба устанавливается.