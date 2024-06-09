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    Ночью на «СКА Арене» тушили пожар. Огонь охватил покрытие чаши и трибуны

    12820
    18 комментариев

    Пожар повредил часть только построенного спортивного объекта в Московском районе Петербурга. По предварительной информации, ночной переполох на «СКА Арене» мог начаться из-за рекламного щита иностранного производства.

    О скоплении машин оперативных служб на проспекте Юрия Гагарина «Фонтанке» рассказали читатели ночью 9 июня.

    читательница «Фонтанки»

    По данным нашего издания, пожарных в 01:46 вызывали к «СКА Арене». Там произошло возгорание. До приезда МЧС бороться с огнём начали охранники. Пламя повредило поверхность арены, часть трибуны и бортики с рекламными щитами. К 02:11 пожар ликвидировали. Его площадь составила 225 квадратных метров.

    По предварительной информации, пожар начался с того, что загорелся рекламный щит итальянского производства. Сумма ущерба устанавливается.

    Справка

    Строительство «СКА Арены» началось в 2020 году в связи с планами принять чемпионат мира в 2023 году.

    В апреле 2022 года Международная федерация хоккея объявила о переносе турнира из России. Арена рассчитана на 21,5 тысячи зрителей на хоккейных матчах и до 23 тысяч на концертных мероприятиях.

    Первый матч на новом объекте     провели в ноябре 2023 года. Итоговая стоимость стадиона составила 60 миллиардов рублей.

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    Комментарии 18

    houspi09 Июн 2024 в 12:26
    Бакланы проводку поклевали.
    +0−0
    Антибункерный09 Июн 2024 в 12:12
    Итальянский только в счетах на закупку. А так везде Китай, "дружбанавека"...
    И разница в карманах.
    +0−0
    28206267509 Июн 2024 в 12:11
    Распиленное бабло при строительстве и чёрная метка по фамилии Ротенберг даёт о себе знать!
    +2−0
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