«Мы тут монтаж делали, сказали прийти на хоккей». На «СКА Арене» провели первый матч

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За две недели до своего первого большого события — матча всех звезд КХЛ — на новенькой «СКА Арене» провели тестовую игру. В качестве испытуемых хоккеистов выступили студенты, а зрителями стали учащиеся городских спортшкол, студенты и работники самой арены, которые продолжают наводить на ней марафет.



Юридически и фактически «СКА Арена» уже готова. 3 ноября стадион получил разрешение от Госстройнадзора Петербурга на ввод в эксплуатацию, что означает соответствие объекта требованиям всех необходимых регламентов и проектной документации и готовность к организации мероприятий на арене. О том, как всё выглядит в реальности, «Фонтанка» показывала. Однако перед таким важным и большим событием как матч всех звезд КХЛ необходимо было проверить работу всех систем стадиона в боевом режиме. Для этого позвали хоккеистов-студентов и 12 тысяч зрителей, которым раздали бесплатные билеты.

Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Участниками матча стали команды студенческой хоккейной лиги «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды» — по сути две сборные команды лучших игроков Студенческой хоккейной лиги Петербурга. В составы вошли хоккеисты из 20 хоккейных команд высших учебных заведений города. К сожалению, в отличие от Северной Америки, студенческий хоккей в России вообще никому не интересен, поэтому и фамилии игроков даже для самых отъявленных любителей хоккея ни о чем не говорили.



Двери стадиона открылись за два часа до игры. Постепенно зрители стали заполнять пока еще пустующие коридоры. Из развлечений только точки питания, где можно было купить хот-доги и напитки. Они и пользовались популярностью. Кроме кейтеринга в фойе работали еще пункты отбора на военную службу по контракту. Но здесь очередей не было. Вот и всё, чем можно было в этот день заняться на стадионе в этот день, кроме собственно хоккея.

Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Совсем беда была со связью. Мобильная сеть почти везде была недоступна, словно работали заглушки. Как пояснил один из работников стадиона, они сами мучаются и друг с другом внутри арены общаются исключительно по рациям. По его словам, к матчу всех звезд КХЛ обещали ситуацию исправить.

Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В остальном стадион, конечно, впечатлял, особенно его ледовая часть. Трибуны на 21,5 тысячи зрителей выглядели грандиозно. Не менее масштабно смотрелся видеокуб площадью 850 квадратных метров. Как говорят сотрудники стадиона, это самый большой медиакуб в Европе. Другая фишка арены — единственный в России полноценный медиаборт по всему периметру льда.

Зрители пришли на игру самые разные. Внимание привлекли несколько больших групп смуглых болельщиков. Как оказалось, это работники стадиона, которым выдали билеты. Мужчина по имени Бахадыр отметил, что обязаловки не было, но прийти просили настойчиво.



— А чем вы здесь занимаетесь?

— Ну монтаж делали. Всё это делали мы, да. Сказали, что еще надо на хоккей сходить.

— А давно работаете здесь?

— С апреля, наверное.

— В целом много еще тут работы?

— Ну… так чуть-чуть.

Другим зрителем оказался Сергей, тренер одной из городских школ по академической гребле.

— Как впечатления от арены?

— Хорошие. Напоминает очень Пекинский дворец, куда мы ездили на соревнования. Прекрасный, хороший цвет выбран, белый. Очень такой приятный. Понравилось, как организовано: много входов, много выходов, так что для большого количества народа хорошо обрабатывается. А сейчас гуляю вокруг, хочу посмотреть. Потому что в последний раз, когда я здесь был, здесь был рынок. Хочу посмотреть, что изменилось.



— Матч-то ждете?

— Не, я пришел посмотреть на дворец.

— Как вам достались билеты?



— Мы попросили, сделали заявочку, и нам всё дали централизованно. Урезали, правда, немного, но ничего страшного.

Также было много молодых людей. Одна из них, Екатерина, сообщила, что она учащаяся колледжа.

— Как впечатления от нового дворца?

— Очень красивый, нам понравился.

— Как узнали об этом мероприятии?

— В колледже сказали, что надо сходить.

— На хоккее часто бываете?

— Нет, вообще не хожу.

Также было много представителей хоккейных школ, что, наверное, естественно для такого мероприятия. Никто из опрошенных не жалел о снесенном СКК, на месте которого построили новый стадион. Говорят, что новая арена лучше, современнее, да и просто красивее.

Перед матчем к журналистам вышел генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский, между прочим, олимпийский чемпион Сиднея-2000 по пятиборью. После завершения карьеры атлета со спортом он практически завязал, поступив в академию госслужбы при президенте Российской Федерации по экономике и финансам. Закончив ее, работал министром инвестиционной политики Нижегородской области, потом заместителем губернатора, курирующего социальный блок, а в 2018 году избрался в Госдуму.

Дмитрий Сватковский Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Сегодня мы открываем нашу арену, фактически это первый наш день, и я надеюсь, что у нас всё получится, — заявил Дмитрий Сватковский. — Здесь собрана профессиональная команда, многие из которых работали на других аренах, в том числе прошли школу Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу. Мы уверены, что нас ждет успех. Эта арена построена для петербуржцев, для россиян совместно с администрацией Санкт-Петербурга. И конечно, здесь вложены не только инженерная мысль, архитектурная мысль, строительная мысль — здесь вложены сердца многих и многих строителей, которые на протяжении нескольких лет строили этот замечательный объект.



— Можете подсказать базовые цифры? Во-первых, за сколько месяцев была построена арена? И есть какая-то такая публичная цифра, сколько она стоит?

— 36 месяцев строилась эта арена. Соответственно, она вмещает 21 540 зрителей, 182 тысячи квадратных метров. Насчитывает не только ледовую арену, но и, соответственно, основную арену, в которой вы сейчас находитесь. Также есть еще и зоны малой ледовой арены, зоны спортивного фитнеса, бассейн 25-метровый , универсальный зал, тренажерные залы, огромная большая зона для команды хозяина. Стоимость сейчас уточняется. Мы прошли государственную экспертизу, и, согласно государственной экспертизе, стоимость определяется около 60 миллиардов рублей.

— Главного тренера СКА Романа Ротенберга часто спрашивают, когда клуб проведет здесь первые матчи, но он всё время отсылает к руководству арены. Как вы можете ответить на этот вопрос?



— Мы находимся сейчас в тесном взаимодействии по урегулированию наших отношений. В том числе и для этого мы сейчас проводим тестовые мероприятия и проверяем, как работают все системы. Вместе с председателем правления хоккейного клуба СКА Александром Ивановичем Медведевым находимся в тесном взаимодействии и определяем дату, когда сюда может зайти хоккейный клуб СКА.

— А примерные какие-то сроки?

— Ну это вопрос уже хоккейному клубу СКА.

— Этот сезон или следующий уже?

— Определяют они, мы предоставляем только наши возможности.

— В плане дизайна пространства, внешнего и внутреннего, чем вдохновлялись?

— В первую очередь, конечно, фигурным катанием. Наши архитекторы австрийской компании Coop Himmelb(l)au предложили нам интересное решение. Если вы обратили внимание, в нашем фасаде не повторяется ни один элемент, ни одно крепление. Всё это узоры фигуриста на льду. Мы взяли за основу узоры Панина-Коломенкина, первого олимпийского чемпиона Санкт-Петербурга 1896 года, Российской империи. А внутренние интерьеры были вдохновлены фильмом «Отроки во Вселенной». Учитывая, что мы находимся между проспектом Гагарина и проспектом Космонавтов.



— Какой процент готовности к матчу звезд КХЛ?

— Мы находимся в тесном контакте с коллегами из КХЛ, которые сегодня тоже приехали, чтобы наши команды сумели наладить взаимодействие. Я знаю, что будет очень насыщенная программа — одно из самых, наверное, красивых открытий. И признаюсь, нам предстоит еще много-много друг с другом поработать, чтобы 9 декабря произошел тот перформанс, которого мы все ожидаем. И я вам могу сказать, что коллеги с нами, нас поддерживают, много что подсказывают, с нами стоят рядом. И я абсолютно уверен, что у нас будет замечательный матч звезд.



Сразу после пресс-подхода Сватковского многие журналисты уехали. До студентов-хоккеистов никому не было дела. Одним из немногих, кто остался, оказался 68-летний Андрей Шестаков, комментатор матчей хоккейного клуба СКА. Он отлично помнил СКК. Мы спросили его, не скучает ли он по старой арене, с которой связаны многие легендарные моменты спортивного Ленинграда.



— Нет-нет, вообще не скучаю, — признался Шестаков. — Вы знаете, хоккеисты прошлого, вот та же знаменитая пятерка Ларионова и другие ветераны, они не любили СКК. Я не знаю, почему. Им казалось, что в «Юбилейном» уютно, а тут… Я помню, как встречал с поезда хоккеистов (они же на поезде тогда ездили, не на самолете), вот они выходят из поезда, и первый вопрос: «Где мы играем?» Я говорю: «В СКК». «Ой….» — и сразу у них настроение портилось. Вот почему-то не любили они СКК. Там неудобно было. Там же от раздевалки до площадки идти было метров сто — это как в любительском хоккее. Я вот так на первенство города играл, сто метров от раздевалки до площадки. По морозу. Неудобно было, неудобно. Зато сейчас совсем другое дело. Потрясающий дворец построили, просто потрясающий.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Победили, кстати, «Рыцари Петербурга» со счетом 5:3. Хоккей получился боевой и неплохого уровня для студентов. Судя по итоговому протоколу, 12 тысяч зрителей даже по бесплатным билетам собрать не удалось. Официально игру посетили 10 636 человек. Посмотрим, удастся ли студентов переплюнуть звездам КХЛ 9 и 10 декабря, а организаторам — заполнить все 21,5 тысячи мест.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

