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    Директор стадиона назвал итоговую стоимость «СКА Арены»

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    Итоговая стоимость «СКА Арены» составила 60 миллиардов рублей. Об этом 26 ноября заявил генеральный директор стадиона Дмитрий Сватковский.

    «Мы прошли государственную экспертизу, и, согласно ей, стоимость определяется около 60 миллиардов рублей», — передает слова Сватковского корреспондент «Фонтанки».

    Он также уточнил, что арена строилась 36 месяцев, она вмещает 21 540 зрителей, а ее площадь — 182 тысячи квадратных метров. В состав комплекса также входят малая ледовая арена, зона спортивного фитнеса, 25-метровый бассейн, универсальный зал, тренажерные залы.

    В конце октября «Фонтанка» заглянула на «СКА Арену» и, перепрыгивая через бухты кабелей и подготовленные для укладки плитки тротуары, своими глазами увидела, как выглядит комплекс за месяц до открытия. Как тогда поделилось руководство комплекса, торжественную церемонию планируют совместить со стартом матча звезд КХЛ 9 декабря.

    На что потрачено 60 миллиардов, можно посмотреть здесь.

    © Фонтанка.Ру

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