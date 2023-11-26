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    Посмотрите на самую большую в мире ледовую арену. Ее открыли в Петербурге

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    4 комментария
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    «СКА Арена» открыла свои двери для первой на ней игры в хоккей. Это тестовый матч, в нем играют студенческие команды. Каток, раздевалки, входы и выходы проверяют в ожидании куда более насыщенного зрителями события — 9 и 10 декабря здесь пройдет матч звезд КХЛ. Он будет состоять из мини-турнира 3 на 3 и мастер-шоу (конкурсы на скорость и силу броска и так далее). На 9 декабря билетов уже нет, так что, видимо, придет 21,5 тысяча зрителей — именно столько вмещает стадион.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Разрешение на эксплуатацию «СКА Арены» власти Петербурга выдали 3 ноября. Строительство объекта длилось два года. Ему предшествовал снос СКК, историческое здание погибло трагически — подробнее об этом здесь.

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    Площадь спорткомплекса больше 180 тысяч квадратных метров. Кроме основной арены, под потолком которой полыхает синим медиакуб площадью 800 квадратных метров, есть и малая, на 300 зрителей. Также здесь оборудован фитнес-зал с бассейном. Городу стройка обошлась в 10 миллиардов рублей. Рядом с ареной обещают большой парк на 12 гектар с катком, тематическими зонами, площадкой для мероприятий.

    Изначально открытие предполагалось весной 2023 года под чемпионат мира по хоккею. Но после начала СВО эти планы пришлось отменять, вместе с турниром в России.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 4

    Гость26 Ноя 2023 в 17:58
    Очередное уродство...
    +0−1
    Гость26 Ноя 2023 в 17:57
    Зачем!?Ах,да-распил.
    +0−1
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