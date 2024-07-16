Хоккейный клуб СКА следующий сезон будет играть в Ледовом дворце. Вопрос в безопасности «СКА Арены»

На устранение недостатков открытой недавно «СКА Арены» потребуется время, потому следующий свой сезон домашние матчи СКА будет играть в Ледовом дворце. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале СКА 16 июля.
Отмечается, что организатором матчей является сам хоккейный клуб, его приоритет — забота о безопасности всех участников матчей, как болельщиков, так и игроков и технического персонала.
«С учетом масштабов «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», — говорится в сообщении команды. Отмечается, что к такому выводу пришли эксперты.
«СКА Арена» изначально строилась для хоккейного клуба СКА. Это самый большой хоккейный стадион в мире, который вмещает 21 542 зрителя. Строительные работы начались в 2020 году и завершились в 2023 году. Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». Изначальная стоимость стадиона оценивалась в 37 миллиардов рублей. Итоговая смета составила 60 миллиардов рублей.
СКА успел провести на стадионе плей-офф-2024.