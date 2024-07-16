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    Хоккейный клуб СКА следующий сезон будет играть в Ледовом дворце. Вопрос в безопасности «СКА Арены»

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    15 комментариев

    На устранение недостатков открытой недавно «СКА Арены» потребуется время, потому следующий свой сезон домашние матчи СКА будет играть в Ледовом дворце. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале СКА 16 июля.

    Отмечается, что организатором матчей является сам хоккейный клуб, его приоритет — забота о безопасности всех участников матчей, как болельщиков, так и игроков и технического персонала.

    «С учетом масштабов «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», — говорится в сообщении команды. Отмечается, что к такому выводу пришли эксперты.

    «СКА Арена» изначально строилась для хоккейного клуба СКА. Это самый большой хоккейный стадион в мире, который вмещает 21 542 зрителя. Строительные работы начались в 2020 году и завершились в 2023 году. Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». Изначальная стоимость стадиона оценивалась в 37 миллиардов рублей. Итоговая смета составила 60 миллиардов рублей.

    СКА успел провести на стадионе плей-офф-2024.

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    Комментарии 15

    Pupin16 Июл 2024 в 13:31
    Когда открыли станцию "зенит" под ЧМ 2018, после чемпионата её тут же закрыли на несколько лет из-за протечек. Когда открыл биг лав 3 станции метро на фиолетовой линии, они вскоре тоже стали протекать, но устраняли без закрытий.
    Надо напомнить, что ска-арену строили под ЧМ 2023, и можно представить, насколько бы некачественной она бы получилась, если бы им пришлось её построить на пол года раньше, как и планировали крутые топ-менеджеры.
    В общем, руководители строительных проектов у нас сильно лажают.
    +1−0
    alexpv16 Июл 2024 в 13:18
    А хотя бы что-нибудь и где-нибудь в этой стране смогли сделать по уму? пытаюсь хоть один пример вспомнить.
    +2−0
    Kirill7716 Июл 2024 в 13:07
    помнится, после открытия аоены тоже говорили, что сезон Ска доиграет точно в Ледовом. Но уже в феврале что-то пошло не так. Поэтому не удивлюсь, что к новому году Ска опять на новую арену вернётся
    +1−0
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