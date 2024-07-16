Хоккейный клуб СКА следующий сезон будет играть в Ледовом дворце. Вопрос в безопасности «СКА Арены»

На устранение недостатков открытой недавно «СКА Арены» потребуется время, потому следующий свой сезон домашние матчи СКА будет играть в Ледовом дворце. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале СКА 16 июля.



Отмечается, что организатором матчей является сам хоккейный клуб, его приоритет — забота о безопасности всех участников матчей, как болельщиков, так и игроков и технического персонала.

«С учетом масштабов «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», — говорится в сообщении команды. Отмечается, что к такому выводу пришли эксперты.