За год стоимость «СКА Арены» увеличилась на 1,5 млрд рублей

Таким образом, стройка, вероятно, самой большой хоккейной арены в мире за год подорожала на 1,5 млрд рублей. Как пояснили в компании, изначальные 37 млрд рублей, которые были озвучены в сентябре 2020 года, — это были первые примерные расчеты. Нынешние 38,5 млрд — это то, что пошло в экспертизу.
Там же добавили, что итоговая смета может измениться еще на 10–15 процентов, как в большую, так и в меньшую сторону.
При этом вложения города, согласно концессии, в размере 10 млрд рублей останутся в неизменном виде.
Ожидается, что новая арена станет самой большой в мире: на хоккейных матчах вместимость составит 21,5 тысячи зрителей. Объект должен быть сдан к маю 2023 года, к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге.