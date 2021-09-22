За год стоимость «СКА Арены» увеличилась на 1,5 млрд рублей

Таким образом, стройка, вероятно, самой большой хоккейной арены в мире за год подорожала на 1,5 млрд рублей. Как пояснили в компании, изначальные 37 млрд рублей, которые были озвучены в сентябре 2020 года, — это были первые примерные расчеты. Нынешние 38,5 млрд — это то, что пошло в экспертизу.

Там же добавили, что итоговая смета может измениться еще на 10–15 процентов, как в большую, так и в меньшую сторону.



При этом вложения города, согласно концессии, в размере 10 млрд рублей останутся в неизменном виде.

