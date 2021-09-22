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За год стоимость «СКА Арены» увеличилась на 1,5 млрд рублей

Стоимость строительства нового ледового дворца в Петербурге достигла 38,5 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» сообщили 22 сентября в пресс-службе ООО «СКА Арена».

Таким образом, стройка, вероятно, самой большой хоккейной арены в мире за год подорожала на 1,5 млрд рублей. Как пояснили в компании, изначальные 37 млрд рублей, которые были озвучены в сентябре 2020 года, — это были первые примерные расчеты. Нынешние 38,5 млрд — это то, что пошло в экспертизу.
Там же добавили, что итоговая смета может измениться еще на 10–15 процентов, как в большую, так и в меньшую сторону.

При этом вложения города, согласно концессии, в размере 10 млрд рублей останутся в неизменном виде.

Ожидается, что новая арена станет самой большой в мире: на хоккейных матчах вместимость составит 21,5 тысячи зрителей. Объект должен быть сдан к маю 2023 года, к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге.

В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее не повод расторгать контракт. Московский районный суд 17 февраля 2021 года зарегистрировал дело о гибели рабочего. Подробнее об этом — здесь.

«Фонтанка» сняла фильм, посвященный годовщине обрушения.

В конце декабря 2020 года стало известно, что новую арену будет строить группа компаний «ГОРКА», с которой концессионер подписал договор генподряда. Концепции фасадных решений были представлены в конце января.

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Комментарии (4)

островитянин
и это только на сваях такая сумма выползает, что будет дальше, 50 млрд?))))
263824501
Не успели начать строить, а уже воруют.
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