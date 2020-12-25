FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
74.84р91.35р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Ледовый дворец на месте СКК будет строить ООО «ГОРКА». Работы начнут в январе

«СКА Арена» и группа компаний «ГОРКА» (бывший «Горкапстрой») подписали договор генерального подряда на строительство Ледового дворца на месте СКК. Ранее из «ГОРКИ» в «Стройтрансгаз» на должность гендиректора перешел бывший вице-губернатор Владимир Лавленцев.

О подписании соглашения «Фонтанке» 25 декабря рассказал концессионер — «СКА Арена». По данным пресс-службы, строительные работы на площадке начнутся после получения положительного заключения Главгосэкспертизы; оно планируется к выдаче не позднее 20 января 2021 года.

«Для компании проект в Петербурге один из приоритетных. Под стройку уже сформировано отдельное подразделение, и его специалисты размещаются на площадке. Это уникальная стройка, с большим количеством нестандартных задач, которые предстоит решить к установленным срокам», — приводит компания слова гендиректора ООО «ГОРКА» Алексея Сидоренкова.

ООО «Горкапстрой» в 2006 году учреждено основателем строительной группы АРКС Александром Лавленцевым; его сын Владимир Лавленцев, бывший вице-губернатор Петербурга, с ноября 2018 года стал единственным собственником «Горкапстроя». Совладельцем АРКС был Геннадий Тимченко, чей «Стройтрансгаз» (СТГ), по сообщению комитета по инвестициям, заключил меморандум с ООО «СКА Арена», концессионером по строительству Ледового дворца на месте разрушенного СКК. Именно «Горкапстрой» (сейчас «ГОРКА») разрабатывал облик и проект нового дворца спорта, который, согласно сметной документации, обойдется в 37 млрд рублей. Бывший директор «СКА Арены» Игорь Забиран впоследствии руководил «Стойтрансгазом», однако пробыл на этой должности недолго. В сентябре его место занял Владимир Лавленцев. К тому времени он успел выйти из капитала ООО «ГОРКА» и получить долю в СТГ. Собственниками ООО «ГОРКА» сейчас числятся Гавриил Фролов и Алексей Сидоренков.

Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО «СКА Арена». Планируется, что новая арена будет самой большой в мире, для хоккейных матчей вместимость составит 21,5 тысячи мест. Планировалось, что объект должен быть возведен к маю 2023 года. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена в экспертизу, составляет 37 млрд рублей. «Фонтанка» ранее сравнивала будущий ледовый дворец по этому показателю с крупнейшими аренами мира.

В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее — не повод расторгать контракт. В июне «Фонтанка» показывала, что происходит за строительным забором на месте снесенного спорткомплекса.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Brandora
Грусть печаль безнадега
alexadmin
Три верных друга - Озеро, Горка и Болото?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний