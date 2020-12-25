Ледовый дворец на месте СКК будет строить ООО «ГОРКА». Работы начнут в январе

О подписании соглашения «Фонтанке» 25 декабря рассказал концессионер — «СКА Арена». По данным пресс-службы, строительные работы на площадке начнутся после получения положительного заключения Главгосэкспертизы; оно планируется к выдаче не позднее 20 января 2021 года.

«Для компании проект в Петербурге один из приоритетных. Под стройку уже сформировано отдельное подразделение, и его специалисты размещаются на площадке. Это уникальная стройка, с большим количеством нестандартных задач, которые предстоит решить к установленным срокам», — приводит компания слова гендиректора ООО «ГОРКА» Алексея Сидоренкова.



ООО «Горкапстрой» в 2006 году учреждено основателем строительной группы АРКС Александром Лавленцевым; его сын Владимир Лавленцев, бывший вице-губернатор Петербурга, с ноября 2018 года стал единственным собственником «Горкапстроя». Совладельцем АРКС был Геннадий Тимченко, чей «Стройтрансгаз» (СТГ), по сообщению комитета по инвестициям, заключил меморандум с ООО «СКА Арена», концессионером по строительству Ледового дворца на месте разрушенного СКК. Именно «Горкапстрой» (сейчас «ГОРКА») разрабатывал облик и проект нового дворца спорта, который, согласно сметной документации, обойдется в 37 млрд рублей. Бывший директор «СКА Арены» Игорь Забиран впоследствии руководил «Стойтрансгазом», однако пробыл на этой должности недолго. В сентябре его место занял Владимир Лавленцев. К тому времени он успел выйти из капитала ООО «ГОРКА» и получить долю в СТГ. Собственниками ООО «ГОРКА» сейчас числятся Гавриил Фролов и Алексей Сидоренков.