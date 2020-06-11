Самая скандальная петербургская стройка — она же снос — последних лет выбрасывает протуберанцы в медийное поле. То в виде грузовиков с грунтом, на которые жалуются местные жители, то в виде зарисовок будущего парка. «Фонтанка» решила посмотреть, что происходит непосредственно за строительным забором. Появились дополнительные вопросы.

Из видео понятно, откуда взялся грунт: уровень понижен по всему участку, со стороны пр. Юрия Гагарина высится лес из свай. Судя по виду, это старые конструкции; опрошенные «Фонтанкой» эксперты считают, что в теории их можно использовать, усилив при необходимости. «Демонтируются элементы строительных конструкций (сваи) старого основания, а также по результатам геотехнического обследования уточняются физико-механические свойства грунтов, в том числе через погружение и испытания свай, — сообщили в ООО «СКА Арена». — Учитывая уникальность параметров нового здания, скорее всего, нормативный объем испытаний будет увеличен».

В ордере, который ГАТИ выдала «СКА Арене» на выполнение инженерно-геологических изысканий, указаны существующие сваи сечением 400 на 400 мм и нагрузкой до 150 тонн. Есть там и угрозы в виде «морозной пучинистости грунтов» и сейсмичности. Отложения, на которые может опереться свайный фундамент, находятся на глубине 18–25 метров. По сути, изыскания включат бурение 61 скважины (3–45 метров) и 46 точек статического зондирования, отбор проб и лабораторные исследования. При этом действует ордер лишь до 15 июня, потом концессионеру придется получать новый. Работы «ниже нуля» и демонтаж свай в этот этап не входят, они проходят в рамках демонтажа обрушенных конструкций.

Погружение испытательных свай будет проводить близкая к Геннадию Тимченко компания «Стройтрансгаз» (СТГ), и здесь нет сюрприза: «СКА Арена» и «Стройтрансгаз» выступают в проекте как консорциум, и именно на СТГ ляжет основной объем строительства. Более того, бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран уже переместился на аналогичную должность в «Стройтрансгаз». А вот заявление об «увеличенном нормативном объеме» интересно. Дело в том, что непосредственно строительные работы на площадке должны начаться после получения разрешения, его пока нет. «Фонтанка», не называя объект, спросила у участников рынка, как вообще выглядит испытание свай. По словам Вячеслава Смоленкова, замгендиректора «Геоизола», обычно речь идет о забивке нескольких испытательных «свайных кустов», эти работы можно производить до получения разрешения в рамках изысканий. «Если сложные грунтовые условия, речь может идти и о десятках кустов», — говорит он.





«Обычно под изыскательский этап устраивают больше свай, чем требуется для испытаний. Потому что, по сути, это одна и та же работа, и на это смотрят сквозь пальцы, — рассказывает еще один собеседник издания. — Но так делают только те, кто уверен, что с разрешением на строительство не будет проблем, иначе это бросовая работа».



Цель изыскательских работ — убедиться, что решения для строительства нового ледового дворца верные. «Фонтанка» уже писала о том, что проектированием занимается компания «ГорКапСтрой» бывшего вице-губернатора Владимира Лавленцева. По словам концессионера, в данный момент проект готовится к Главгосэкспертизе.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»