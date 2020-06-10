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10.06.2020 11:35
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Концессионер по СКК показал, как будет выглядеть парк за полмиллиарда у дворца спорта

В Петербурге в рамках концессии по строительству спортивно-досугового комплекса на месте СКК высадят 5,3 тысячи деревьев и кустарников. Работы по обустройству парка обойдутся не менее чем в 500 млн рублей.

ООО «СКА Арена» 10 июня представило рабочий вариант концепции новой парковой зоны. По данным компании, к маю 2023 года на прилегающем к ледовой арене участке площадью 12 гектаров будет создан парк с фестивальной зоной, различными спортивными площадками, велосипедными и роликовыми дорожками, скейтпарком, теннисными кортами, ледовым катком и футбольным полем. Он должен работать круглый год в открытом режиме.

Фото: предоставлено ООО «СКА Арена»
Фото: предоставлено ООО «СКА Арена»
Фото: предоставлено ООО «СКА Арена»
Фото: предоставлено ООО «СКА Арена»

Парк должен работать круглый год в открытом режиме.

Фото: предоставлено ООО «СКА Арена»

Концессионер сообщает, что уже выплатил в бюджет 80,6 млн рублей: это восстановительная стоимость зеленых насаждений, которые расположены на участке строительства и подлежат сносу. Этот счет выставил комитет по благоустройству: потребуется снос 146 деревьев, еще 111 будут пересажены в границах Московского района. 28 сосен и 73 клена, расположенные вдоль проспекта Юрия Гагарина, не попадают в зону производства работ и будут сохранены.

ООО «СКА Арена» заключило с городом концессионное соглашение на реконструкцию СКК. Новая ледовая арена должна стать самой большой в мире и должна быть готова к маю 2023 года. Финансовые вложения оцениваются в 25 млрд рублей. Однако фактически речь идет не о реконструкции, а о строительстве абсолютно нового здания: на стадии демонтажа кровли произошло обрушение большей части СКК, при этом погиб один из рабочих. Смольный заявил, что не будет в связи с этим расторгать соглашение.

Бывший гендиректор «СКА Арена» Игорь Забиран в конце апреля возглавил АО «Стройтрансгаз». Две эти компании ранее заключили меморандум, который позволит им выступать в проекте как консорциуму.

Работы на площадке СКК продолжаются. «Фонтанка» рассказывала о том, что грунт с нее вывозится в направлении золоотвала в Угольной гавани.

Фото: предоставлено ООО «СКА Арена»

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Комментарии (26)

Kot Piter
То что понарисовано, невозможно будет разместить на существующих площадях. Живу через дорогу от СКК.
Просто "красивые" картинки, как кто-то верно заметил, что бы сдуть флёр от истории с мусором.
Zmeika
о-о, зашевелились, убийцы СКК. Стоило попасть в новости "грузовикам с останками СКК" - тут же тиснули в СМИ хвалебную статейку про себя! Ненавижу.. И почему нет указания "на правах рекламы"? Тут что, журналист Фонтанки поработал? Тут имиджмейкеры "поработали".
ego
Во-первых и главное,кому нужен "самый большой в мире" спортивный комплекс?Вряд ли жителям Псковской или,к примеру,Кемеровской области и т.д. с их убитыми здравоохранением и инфраструктурой.Во-вторых,всем известна реальная стоимость заявленного "полмиллиарда".В-третьих,свободный круглогодичный вход был когда-то и в Летнем саду,а до недавнего времени и на Елагин остров.
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