Горожане нашли свалку строительного грунта около золоотвала Угольной гавани. Часть его привезли со стройплощадки на месте СКК. У арендатора масштабная задумка построить там грузовой терминал.

Городские активисты зафиксировали вереницу самосвалов с табличками «СКК», которые везут строительный грунт на прибрежную территорию Финского залива, вытянувшуюся вдоль Юго-Западной ТЭЦ. Арендатор золоотвала утверждает, что ввозимое - строительный грунт пятого, наименьшего класса опасности, который не останется в виде свалки, а пойдет на укрепление дамбы. Планы на участок масштабные: возвести на этом месте портовый грузовой терминал. Но сначала еще надо доказать, что акватория — это земля.

Накануне вечером представители движения «Красивый Петербург», местные жители — защитники Жемчужного пляжа и муниципальные депутаты обследовали территорию в границах проспекта маршала Казакова, улицы Доблести, Юго-Западной ТЭЦ и береговой линии Финского залива. На народную инспекцию, трансляцию которой вели в соцсетях, активных горожан подбили поступающие в течение последней недели жалобы жителей близлежащих домов на пыль и грязь вдоль улицы Маршала Захарова. Во время визита на территорию они обнаружили горы строительного грунта, в котором якобы нашли бетонные блоки разных размеров, арматуру, камни, куски асфальта и кирпич. А также наблюдали вереницу грузовых автомобилей с табличками «СКК». Спорткомплекс, напомним, обрушился 31 января во время демонтажа, что повлекло за собой гибель рабочего.



Читатели жаловались на пыль и в редакцию «Фонтанки». Активисты готовят обращения в прокуратуру и Смольный. На фоне истории с вывозом отходов на Митрофаньевское шоссе, который подрядчик демонтажа СКК отрицает, участники инспекции заподозрили, что перед их глазами — новая незаконная свалка.

Как пояснили в комитете по природопользованию, кучи грунта навалены в водоохранной зоне Финского залива, которая составляет 500 метров. В комитет тоже уже поступили обращения по факту размещения грунтов.

Представитель концессионера реконструкции спорткомплекса, компания «СКА-Арена», подтвердил, что действительно свозит на площадку грунт с территории СКК. «Сейчас на месте СКК идут демонтажные работы на отметке ниже нуля, и в рамках изысканий - землеройные работы. Вывоз строительных отходов перевозчик осуществляет по заключённым договорам на специализированные площадки области, предоставляя заказчику соответствующие акты вывоза, утилизации или размещения. Также в рамках действующего договора часть грунта размещается на площадке золоотвала в Угольной гавани. По информации перевозчика, принимающей стороной регулярно проводятся лабораторные исследования складируемых грунтов», - прокомментировали ситуацию в компании.



Подъездные дороги и сама дамба находится в собственности ООО «Синий». Как утверждает гендиректор карельского ООО «Полигон» Евгений Семыкин, с мая объект в бессрочной аренде у его компании. По договору, с СКК должны привезти 200 тысяч кубометров грунта пятого класса опасности.

«Никаких отходов, кроме грунтов пятого класса опасности, там нет», - пояснил он. На замечание, что горожане в рамках инспекции заявили о наличии арматуры и бетона, Семыкин пообещал: «Если активисты это зафиксируют, я немедленно заставлю поставщика все это загрузить обратно и вывезти. Это есть в договоре, производится видеоконтроль, на участке постоянно находится мастер, до сих пор таких случаев не выявлялось». Горы, которые запечатлели активные горожане, формируются специально.



Он указал, что поставляет с площадки СКК также и бой бетона, но он необходим для подсыпки дорог. «Это уже переработанный и товарный бой бетона, я за него плачу деньги. Мне просто удобно, когда все это ездит одним транспортом. Мне тоже надо делать дороги», - прокомментировал он.



По его словам, привезенный грунт пойдет на укрепление золоотвала дамбы. Семыкин ссылается на отчет НИИ гидротехники имени Б. Е. Веденеева, согласно которому разрушение гидротехнического объекта — золоотвала — необратимое, и необходима подсыпка грунтами. Он напомнил, что внутри сооружения находится зола, с 60-ого года — отходы третьего класса опасности. «То, что местные там угрей ловят... я их поздравляю», - резюмировал предприниматель.

По словам Семыкина, 11 июня должен быть готов проект укрепления золоотвала. Бизнесмен рассчитывает в течение месяца получить ордер ГАТИ и начать непосредственно работы по подсыпке дамбы. Он также сообщил, что планирует установить мойку колес для грузовых автомобилей, и заключил договор с ГУДСП «Путь», который ежедневно осуществляет поливку и уборку со щетками.

У предпринимателя большие планы на территорию: он хочет ее выкупить, устранить «внутренний пруд» (который, согласно данным РГИС, является акваторией невской губы) и построить на этом месте портовый грузовой терминал. Правда, собеседник «Фонтанки» признал, что договоренности о выкупе объекта пока отсутствуют. Он отметил, что согласно Генплану, это промышленная зона.



Повторимся - по данным РГИС «пруд», образованный золоотвалом, является водным объектом, акваторией Невской губы, аналогично статус акватории значится и на Градостроительном портале Петербурга. В 2017 году совладелец компании «Синий» Андрей Дубровский утверждал, что пруд - неотъемлемая часть золоотвала. Во время последнего разговора с «Фонтанкой» предприниматель заявил, что это не «пруд», а «земля»: «Это кусочек земли, у него есть кадастровый номер. У нас уже готов кадастровый учет всего земельного участка». Правда, в процессе обсуждения предприниматель уточнил, что по документам участок все же еще не сформирован, «все предпосылки, что это кусочек моря, у нас опровергнуты в суде». Он утверждает, что еще в 2019 году были направлены документы для оформления участка в «КИО (комитет имущественных отношений — прим. ред.) Санкт-Петербурга». Получение ответа, говорил он тогда, не горит: после этого участок пришлось бы либо приватизировать, либо брать в аренду. Это расходы.

Из данных картотеки Арбитражного суда следует только, что ООО «Синий» еще в 2018 году попыталось оспорить представление прокуратуры Кировского района, которая предписала компании устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды при эксплуатации золоотвала. В качестве третьих лиц выступает Северо-Западное управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Балтийско-Арктическое морское Управление Росприроднадзора, Невско-Ладожское бассейновое водное управление. В первых двух инстанциях суд отказался удовлетворить требования истца, кассация в конце мая 2019 года отменила решения нижестоящих инстанций и отправила дело на новое рассмотрение. Следующее заседание назначено на 2 июля 2020 года.

