О представленных концепциях 22 января рассказало ООО «СКА Арена». Как говорится в презентации, замысел «Asymptote Architecture» из США основан на таких образах, как «бозон Хиггса, тектоничность форм и творчество одного из лидеров мирового художественного авангарда Наума Габо». Принцип объединения самого здания и окружающего парка подсказал работа «Осень» Сони Делоне.

Финская «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä» отсылает к гению места. «Две световые орбиты, которые опоясывают арену, символизируют первый пилотируемый полет советского космонавта Юрия Гагарина, а движение световой точки по периметру в течение 108 минут - время, проведенное в полете», - говорится в презентации. Кроме того, стоит задача сохранить отсылки к первому проекту.

Бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» использовало образ звездного неба и млечного пути, Здание арены помещают в прозрачную оболочку из пространственной вантовой конструкции, которая может создавать разнообразные образы благодаря вечерней подсветке или почти исчезать в темное время.

Заказчиком конкурса является концессионер ООО «СКА Арена» и генподрядчик ООО «ГОРКА», который выступал и проектировщиком . Возглавил жюри Кжетель Торсен, основатель и руководитель архитектурного бюро «Snøhetta». Генеральный директор ООО «ГОРКА» Алексей Сидоренков заявил, что в техническом задании к конкурсу были сформулированы жесткие условия; в частности - предлагать только те решения, которые возможно реализовать при уже запроектированном основании и его несущей способности и без значительных изменений внутренних планировочных решений или высоты арены. «Были сомнения, что такие рамки отразятся на творческой составляющей, но презентации показали обратное», - говорит он. По словам гендиректора «СКА Арена» Алексея Флегантова, явного лидера конкурса презентации не определили. До 20 февраля концессионер должен просчитать эксплуатационные и экономические параметры концепций и определить сколько времени займет реализация того или иного решения, после этого назовут победителя.

Проектная документация по арене все еще в Главгосэкспертизе, сроки рассмотрения с 20 января продлены на 10 дней.



Накануне стало известно, что комиссия по землепользованию и застройке одобрила для нового здания предельный уровень отклонения по высоте до 60 метров. Это было необходимо для установки антенн. Первоначальный проект предполагал, что новая арена будет 45-метровой в высоту (на пять метров выше СКК), затем появился уже 49-метровый эскиз. Последний проект, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании-концессионера «СКА-Арена», предполагает «рост» здания до 53,7 метра. Поэтому согласно процедуре юрлицо было обязано запросить разрешение на 60 метров.



Справка:



Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО «СКА Арена». Планируется, что новая арена будет самой большой в мире, для хоккейных матчей вместимость составит 21,5 тысячи мест. Планировалось, что объект должен быть возведен к маю 2023 года. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена в экспертизу, составляет 37 млрд рублей.

