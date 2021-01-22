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Гагарин, Татлин и бозон Хиггса. Как будет выглядеть ледовый дворец на месте СКК

В рамках закрытого международного архитектурного конкурса 4 бюро представили свои концепции фасадных решений будущей арены на пр. Юрия Гагарина и прилегающего парка. В проектах нашлось место и космонавту.

Фото: «Coop Himmelblau»

О представленных концепциях 22 января рассказало ООО «СКА Арена».

Как говорится в презентации, замысел «Asymptote Architecture» из США основан на таких образах, как «бозон Хиггса, тектоничность форм и творчество одного из лидеров мирового художественного авангарда Наума Габо». Принцип объединения самого здания и окружающего парка подсказал работа «Осень» Сони Делоне.

Фото: «Asymptote Architecture»
Фото: «Asymptote Architecture»
Фото: «Asymptote Architecture»
Фото: «Asymptote Architecture»



В концепции австрийской «Coop Himmelblau» основу художественного образа составляют башня Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого, динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

Фото: «Coop Himmelblau»
Фото: «Coop Himmelblau»
Фото: «Coop Himmelblau»
Фото: «Coop Himmelblau»

Финская «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä» отсылает к гению места. «Две световые орбиты, которые опоясывают арену, символизируют первый пилотируемый полет советского космонавта Юрия Гагарина, а движение световой точки по периметру в течение 108 минут - время, проведенное в полете», - говорится в презентации. Кроме того, стоит задача сохранить отсылки к первому проекту.

Фото: «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä»
Фото: «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä»
Фото: «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä»
Фото: «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä»

Бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» использовало образ звездного неба и млечного пути, Здание арены помещают в прозрачную оболочку из пространственной вантовой конструкции, которая может создавать разнообразные образы благодаря вечерней подсветке или почти исчезать в темное время.

Фото: «Земцов, Кондиайн и партнеры»
Фото: «Земцов, Кондиайн и партнеры»
Фото: «Земцов, Кондиайн и партнеры»
Фото: «Земцов, Кондиайн и партнеры»

Заказчиком конкурса является концессионер ООО «СКА Арена» и генподрядчик ООО «ГОРКА», который выступал и проектировщиком. Возглавил жюри Кжетель Торсен, основатель и руководитель архитектурного бюро «Snøhetta».

Генеральный директор ООО «ГОРКА» Алексей Сидоренков заявил, что в техническом задании к конкурсу были сформулированы жесткие условия; в частности - предлагать только те решения, которые возможно реализовать при уже запроектированном основании и его несущей способности и без значительных изменений внутренних планировочных решений или высоты арены. «Были сомнения, что такие рамки отразятся на творческой составляющей, но презентации показали обратное», - говорит он.

По словам гендиректора «СКА Арена» Алексея Флегантова, явного лидера конкурса презентации не определили. До 20 февраля концессионер должен просчитать эксплуатационные и экономические параметры концепций и определить сколько времени займет реализация того или иного решения, после этого назовут победителя.

Проектная документация по арене все еще в Главгосэкспертизе, сроки рассмотрения с 20 января продлены на 10 дней.

Накануне стало известно, что комиссия по землепользованию и застройке одобрила для нового здания предельный уровень отклонения по высоте до 60 метров. Это было необходимо для установки антенн. Первоначальный проект предполагал, что новая арена будет 45-метровой в высоту (на пять метров выше СКК), затем появился уже 49-метровый эскиз. Последний проект, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании-концессионера «СКА-Арена», предполагает «рост» здания до 53,7 метра. Поэтому согласно процедуре юрлицо было обязано запросить разрешение на 60 метров.

Справка:

Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО «СКА Арена». Планируется, что новая арена будет самой большой в мире, для хоккейных матчей вместимость составит 21,5 тысячи мест. Планировалось, что объект должен быть возведен к маю 2023 года. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена в экспертизу, составляет 37 млрд рублей.

В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее — не повод расторгать контракт.

Фото: «Coop Himmelblau»

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Комментарии (2)

pigledyvigledy
какой бы красивый проект не выбрали всё равно в итоге получится сарай облицованный туалетным кафелем.
hal9000
Чёт на фотках погода какая то не Петербургская..и потом надо учитывать что эти всякие подсветки прочие надо понимать что это все включатся будет на этапе сдачи потом при приезде Путина раз в год..поэтому здание должно быть само по себе без всяких приблуд светотехнических доминировать...тчк
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