Нет, даже не 60 миллиардов. Реальная стоимость «СКА Арены» оказалась намного выше объявленной

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Петербургская «СКА Арена» постепенно приходит в себя после мрачной истории с пожаром и отказом главного хоккейного клуба города играть в новом комплексе. Впечатление провала усугубляла заявленная огромная стоимость строительства — 60 млрд рублей. Она еще больше.

Петербургский СКА может начать проводить домашние хоккейные матчи на «СКА Арене» уже после Кубка Первого канала, который пройдет 12–15 декабря. О таком сценарии рассказал 8 декабря главный тренер клуба Роман Ротенберг. По его словам, администрация комплекса устранила более 70 замечаний, выставленных клубом по результатам тех нескольких игр, которые он успел там провести. Переговоры о возможном переезде пройдут уже во вторник, 10 декабря.

Это значит, что стоимость построенной по концессии рекордной арены (а владельцы продолжают настаивать, что это крупнейший ледовый стадион в мире с самым большим видеокубом в Европе) наконец-то начнут отбивать за счет регулярных продаж билетов. Стоимость эта превысила 80 млрд рублей. По крайней мере, такие данные легко почерпнуть из отчетности компании-концессионера ООО «СКА Арена» за прошлый год.

Основной массив этой отчетности — ход реализации того самого концессионного соглашения, которое компания подписала с городом в январе 2020 года: концессионер «реконструирует» СКК (все помнят, во что реально вылилась эта реконструкция), и на его месте появляется современная арена. Сразу после ввода право собственности на нее переходит городу, но право владения и пользования до 2075 года остается за компанией. Как известно, договор генподряда заключили с ООО «Горка», которое на тот момент еще принадлежало бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву.

Первое время бытовало мнение, что достроить все надо к маю 2023 года, когда Россия собиралась принимать здесь чемпионат мира по хоккею. Вскоре стало понятно, что никакого турнира в Петербурге не будет, так что и по срокам все стало менее напряженно. Открыли стадион в ноябре прошлого года.

Данные о расходах на рекордную стройку менялись. Из экспертизы изначально вышел проект примерно на 39 млрд рублей, и это совпадало с обывательским представлением, что ледовый дворец должен все же стоить чуть дешевле, чем футбольный стадион на Крестовском. Концессионер в 2021 году говорил, что смета еще может качнуться на 10-15%, но не более. Причем качаться готовы были в обе стороны. Очень скоро стало ясно, что это все же односторонняя дорога. Материалы и логистика дорожали, год назад концессионер сообщил итоговую стоимость — 60 млрд рублей.

Через несколько месяцев вышла отчетность компании за 2023-й. «В отчетном периоде бюджет проекта не изменился и составляет 80 028 328 тыс. руб. с НДС. (то есть чуть больше 80 млрд. — Прим. ред.), — говорится там. — Учитывая риски, связанные с превышением контрактации по ряду статей бюджета (СМР, ПИР, технический заказчик, прочие прямые затраты), стоимость бюджета проекта может увеличиться до 5%. Общая сумма контрактации составляет 80 932 807 тыс. руб., или 101,1% от бюджета проекта». В этом абзаце дополнительно уточняют, что на момент отчета арена уже построена целиком.



Надо подчеркнуть: доля города в стройке осталась фиксированной — 10 млрд рублей. В комитете по инвестициям, который и представляет Петербург в соглашении, на вопросы «Фонтанки» ответили, что в соответствии со сводным сметным расчетом, прошедшим госэкспертизу, «в уровне цен I квартала 2022 года стоимость создания объекта составила не менее 69 млрд рублей». Запрос в «СКА Арену» «Фонтанка» направила.



Если посмотреть на источник этих средств, то в отчетности видно: за исключением 10-миллиардного капитального гранта из бюджета города, у «СКА Арены» есть кредит под 9% от своей же головной компании АО «Спортивные технологии и инвестиции» со сроком погашения в 2027 году. Уже после ввода здания в эксплуатацию этот заем составлял 67,554 млрд рублей. Проценты по нему за 2023 год составили 8,5 млрд (годом ранее — вдвое меньше) и были «включены в стоимость объекта строительства в полной сумме».



Компания «Спортивные технологии и инвестиции» стала собственником ООО «СКА Арена» прямо накануне начала строительства. Ее учредителем и директором был Игорь Забиран, как и директором самого концессионера. Затем руководители несколько раз менялись, а список акционеров головной компании скрыли. Сейчас должность ее директора занимает Михаил Борисович Фролов. По совпадению, совладельцем «Горки» является Гавриил Борисович Фролов. Судя по все той же отчетности, доля «Спортивных технологий и инвестиций» в «СКА Арене» заложена в Газпромбанке.

И «СКА Арену», и «Горку» обоснованно связывают с миллиардером Геннадием Тимченко, чей «Стройтрансгаз» занимался строительством «СКА Арены». Но не секрет, что закончилось все в атмосфере, далекой от симфонии. Успевшие к тому времени побывать директорами «Стройтрансгаза» Владимир Лавленцев и Игорь Забиран недавно были осуждены на 13 лет и 7,5 года соответственно. Одним из эпизодов, который вменили Лавленцеву, стало мошенничество в виде невозврата долга Тимченко, который и написал заявление в правоохранительные органы. В процессе к этому эпизоду приклеили еще три, среди которых — растрата на строительстве культурно-образовательных центров, по нему как раз проходил и Забиран.

«Горка» в конце ноября 2024 года была признана банкротом. Как известно, она не довела проект до конца в качестве генподрядчика, завершало его ООО «Сфера», напрямую принадлежащее «Стройтрансгазу». Впрочем, по ее отчетности легко понять, кто реально возводил арену и до вынужденного ухода «Горки». Выручка «Сферы» от строительства комплекса и в 2022, и в 2023 году составляла 19 млрд рублей. И неудивительно, что «Профессиональное объединение строителей» писало о ледовом дворце, когда тот получал очередную награду: «Отметим, что „СКА Арена“ — это реализованный проект строительной компании ООО „Сфера“ — члена нашей Ассоциации».

Дальнейшее — уже история. Арену показали первым лицам государства, провели звездный уик-энд КХЛ, а СКА успел сыграть даже несколько матчей сезона. Но летом в здании вспыхнул пожар, обгорела часть трибун. СКА «съехал» на старую квартиру в Ледовом, намекнув на небезопасность массовых мероприятий в «СКА Арене».

Начиная с осени в афише комплекса стали появляться объявления о будущих концертах. А вскоре стало известно, что здесь пройдет Кубок Первого канала по хоккею.