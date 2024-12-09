Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

зап.

 774мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Цена «СКА Арены»
У консульства Сирии украли флаг
Промышленный Петербург
Успех стюарда Ивана
Алисе Фрейндлих — 90 лет
Дамаск пал. Асад бежал из страны
Рейтинги "Фонтанки"
Город Нет, даже не 60 миллиардов. Реальная стоимость «СКА Арены» оказалась намного выше объявленной

Нет, даже не 60 миллиардов. Реальная стоимость «СКА Арены» оказалась намного выше объявленной

13 590
Написать комментарий
Источник:

Петербургская «СКА Арена» постепенно приходит в себя после мрачной истории с пожаром и отказом главного хоккейного клуба города играть в новом комплексе. Впечатление провала усугубляла заявленная огромная стоимость строительства — 60 млрд рублей. Она еще больше.

Петербургский СКА может начать проводить домашние хоккейные матчи на «СКА Арене» уже после Кубка Первого канала, который пройдет 12–15 декабря. О таком сценарии рассказал 8 декабря главный тренер клуба Роман Ротенберг. По его словам, администрация комплекса устранила более 70 замечаний, выставленных клубом по результатам тех нескольких игр, которые он успел там провести. Переговоры о возможном переезде пройдут уже во вторник, 10 декабря.

Это значит, что стоимость построенной по концессии рекордной арены (а владельцы продолжают настаивать, что это крупнейший ледовый стадион в мире с самым большим видеокубом в Европе) наконец-то начнут отбивать за счет регулярных продаж билетов. Стоимость эта превысила 80 млрд рублей. По крайней мере, такие данные легко почерпнуть из отчетности компании-концессионера ООО «СКА Арена» за прошлый год.

Основной массив этой отчетности — ход реализации того самого концессионного соглашения, которое компания подписала с городом в январе 2020 года: концессионер «реконструирует» СКК (все помнят, во что реально вылилась эта реконструкция), и на его месте появляется современная арена. Сразу после ввода право собственности на нее переходит городу, но право владения и пользования до 2075 года остается за компанией. Как известно, договор генподряда заключили с ООО «Горка», которое на тот момент еще принадлежало бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву.

Первое время бытовало мнение, что достроить все надо к маю 2023 года, когда Россия собиралась принимать здесь чемпионат мира по хоккею. Вскоре стало понятно, что никакого турнира в Петербурге не будет, так что и по срокам все стало менее напряженно. Открыли стадион в ноябре прошлого года.

Данные о расходах на рекордную стройку менялись. Из экспертизы изначально вышел проект примерно на 39 млрд рублей, и это совпадало с обывательским представлением, что ледовый дворец должен все же стоить чуть дешевле, чем футбольный стадион на Крестовском. Концессионер в 2021 году говорил, что смета еще может качнуться на 10-15%, но не более. Причем качаться готовы были в обе стороны. Очень скоро стало ясно, что это все же односторонняя дорога. Материалы и логистика дорожали, год назад концессионер сообщил итоговую стоимость — 60 млрд рублей.

Через несколько месяцев вышла отчетность компании за 2023-й. «В отчетном периоде бюджет проекта не изменился и составляет 80 028 328 тыс. руб. с НДС. (то есть чуть больше 80 млрд. — Прим. ред.), — говорится там. — Учитывая риски, связанные с превышением контрактации по ряду статей бюджета (СМР, ПИР, технический заказчик, прочие прямые затраты), стоимость бюджета проекта может увеличиться до 5%. Общая сумма контрактации составляет 80 932 807 тыс. руб., или 101,1% от бюджета проекта». В этом абзаце дополнительно уточняют, что на момент отчета арена уже построена целиком.

Надо подчеркнуть: доля города в стройке осталась фиксированной — 10 млрд рублей. В комитете по инвестициям, который и представляет Петербург в соглашении, на вопросы «Фонтанки» ответили, что в соответствии со сводным сметным расчетом, прошедшим госэкспертизу, «в уровне цен I квартала 2022 года стоимость создания объекта составила не менее 69 млрд рублей». Запрос в «СКА Арену» «Фонтанка» направила.

Если посмотреть на источник этих средств, то в отчетности видно: за исключением 10-миллиардного капитального гранта из бюджета города, у «СКА Арены» есть кредит под 9% от своей же головной компании АО «Спортивные технологии и инвестиции» со сроком погашения в 2027 году. Уже после ввода здания в эксплуатацию этот заем составлял 67,554 млрд рублей. Проценты по нему за 2023 год составили 8,5 млрд (годом ранее — вдвое меньше) и были «включены в стоимость объекта строительства в полной сумме».

Компания «Спортивные технологии и инвестиции» стала собственником ООО «СКА Арена» прямо накануне начала строительства. Ее учредителем и директором был Игорь Забиран, как и директором самого концессионера. Затем руководители несколько раз менялись, а список акционеров головной компании скрыли. Сейчас должность ее директора занимает Михаил Борисович Фролов. По совпадению, совладельцем «Горки» является Гавриил Борисович Фролов. Судя по все той же отчетности, доля «Спортивных технологий и инвестиций» в «СКА Арене» заложена в Газпромбанке.

И «СКА Арену», и «Горку» обоснованно связывают с миллиардером Геннадием Тимченко, чей «Стройтрансгаз» занимался строительством «СКА Арены». Но не секрет, что закончилось все в атмосфере, далекой от симфонии. Успевшие к тому времени побывать директорами «Стройтрансгаза» Владимир Лавленцев и Игорь Забиран недавно были осуждены на 13 лет и 7,5 года соответственно. Одним из эпизодов, который вменили Лавленцеву, стало мошенничество в виде невозврата долга Тимченко, который и написал заявление в правоохранительные органы. В процессе к этому эпизоду приклеили еще три, среди которых — растрата на строительстве культурно-образовательных центров, по нему как раз проходил и Забиран.

«Горка» в конце ноября 2024 года была признана банкротом. Как известно, она не довела проект до конца в качестве генподрядчика, завершало его ООО «Сфера», напрямую принадлежащее «Стройтрансгазу». Впрочем, по ее отчетности легко понять, кто реально возводил арену и до вынужденного ухода «Горки». Выручка «Сферы» от строительства комплекса и в 2022, и в 2023 году составляла 19 млрд рублей. И неудивительно, что «Профессиональное объединение строителей» писало о ледовом дворце, когда тот получал очередную награду: «Отметим, что „СКА Арена“ — это реализованный проект строительной компании ООО „Сфера“ — члена нашей Ассоциации».

Дальнейшее — уже история. Арену показали первым лицам государства, провели звездный уик-энд КХЛ, а СКА успел сыграть даже несколько матчей сезона. Но летом в здании вспыхнул пожар, обгорела часть трибун. СКА «съехал» на старую квартиру в Ледовом, намекнув на небезопасность массовых мероприятий в «СКА Арене».

Начиная с осени в афише комплекса стали появляться объявления о будущих концертах. А вскоре стало известно, что здесь пройдет Кубок Первого канала по хоккею.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY34
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
67
Гугуцэ
2 часа
А нужно ли это вот "самое самое в мире"? Есть еще хорошие позиции на самых-самых, уровень жизни граждан, например.
Slava_Rossii2
2 часа
Похоже, что всё как обычно: воровство, финансовые прокладки, цепочка последников, кумовство и т.п. Реальные строители и поставщики получили с этих денег, наверное, процентов 20-30, остальное распихали по карманам. Качество получилось соответствующее - низкое. Пострадали, как обычно, налогоплательщики и государство.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Новости компаний
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
ТОП 5
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15