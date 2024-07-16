От рекордов до пожара. 60-миллиардную «СКА Арену» попросили привести себя в порядок

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге разразился скандал с недавно открытым самым крупным в мире хоккейным комплексом. Главный клуб города — СКА — объявил, что домашние матчи предстоящего сезона проведет не на построенной для этого «СКА Арене», а в старом добром Ледовом дворце. Там как-то понадежнее.



«СКА Арена», которая успела пережить пожар в июне, и года не проработала в качестве домашней арены клуба. СКА 16 июля объявил, что безопасность участников матчей в приоритете, и подчеркнул, что из-за сложности системы пожаробезопасности на устранение всех неполадок уйдет немало времени. В городском комитете по инвестициями уже высказались, что концессионер, ООО «СКА Арена», должен будет устранить недоработки за свой счет.



Переезд клуба обратно в Ледовый подвел пусть промежуточную, но тревожную черту под почти шестью годами истории новой арены-рекордсменки.

Как это строили и кто разрешал Весной 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме Смольный и руководство хоккейного клуба СКА заключили соглашение о реконструкции СКК «Петербургский». Обновленный стадион должен был стать домашним для клуба, самой большой ареной в мире, а также принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

В августе того же года макет арены показали во время презентации новой команды. На эcкизах СКК был окружен жилой застройкой. Позднее от идеи строительства ЖК по соседству отказались: когда Смольный в январе 2020 года объявил о заключении концессионного соглашения, этот момент подчеркивали отдельно.

Облик проекта менялся несколько раз. Первый вариант, который получил прозвище «забинтованная банка», раскритиковал Градсовет. Спустя год был предложен второй, а затем и третий. Впрочем, окончательный облик — тот, который мы видим сегодня, — был выбран по итогам архитектурного конкурса, в котором победила работа австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau. А комитет по градостроительству окончательно согласовал вид фасадов только летом 2023 года, буквально за несколько месяцев до завершения строительства.

«Реконструировать» договорились на двоих: за счет городского бюджета и инвестиционных средств компании «СКА Арена». Предполагалось, что стоимость проекта с учетом обустройства парка вокруг должна была составить около 25 млрд рублей, но «городская» часть финансирования — не более 10 млрд рублей.

Согласно данным СПАРК, в настоящее врем «СКА Арена» принадлежит АО «Спортивные технологии и инвестиции». 100% долей этой компании находятся в залоге у Газпромбанка. Редакция направила «СКА Арене» запрос с просьбой прокомментировать, в какие сроки планируется устранить недочеты на арене, а также какие санкции грозят компании как концессионеру. На момент публикации ответ на запрос не поступил.



Снос СКК «Петербургский», который градозащитникам не удалось спасти с помощью статуса памятника, начался буквально спустя две недели после подписания концессионного соглашения. Официально речь шла о демонтаже уникальной, но аварийной кровли. Но в ходе работ произошла трагедия: из-за неконтролируемого обрушения погиб рабочий, само здание было уничтожено. «Фонтанка» показывала видео с моментом обрушения и рассказывала, что сделало катастрофу возможной.

Генподрядчиком по строительству была компания «Горка» (в прошлом «Горкапстрой»), принадлежала она бывшему вице-губернатору Владимиру Лавленцеву. Но связь со «Стройтрансгазом» Геннадия Тимченко особенно не скрывалась, да и сам СТГ участвовал в проекте напрямую. Гендиректором «СКА Арены» на раннем этапе был бывший советник губернатора Игорь Забиран. Впоследствии и он, и Лавленцев побывали гендиректорами «Стройтрансгаза». А сейчас оба находятся под стражей, проходят по делу о растрате на строительстве образовательно-культурных центров. Лавленцев к тому же обвиняется в мошенничестве после того, как не вернул 2-миллиардный долг Тимченко и тот написал заявление.

В смету на стройку заложили 37 млрд рублей. В документации, отправленной на госэкспертизу, сумма выросла уже до 38,5 млрд. А итоговая стоимость проекта, которую директор компании-концессионера назвал уже после того, как арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию, составила 60 млрд рублей.

«Фонтанка» наблюдала за процессом стройки и последний раз побывала на объекте буквально за месяц до его открытия. Планируемую дату этого самого открытия переносили: сначала говорилось об осени 2022 года, потом о конце 2022 года. Ориентиром служил чемпионат мира по хоккею 2023 года, на который целился Петербург, сроки называли очень сжатыми, но реальными. В 2022 году стало понятно, что этот праздник интернационализма городу не грозит, окончание стали планировать на октябрь 2023 года (хотя разрешение на строительство продлили до лета 2024 года). В итоге открытие состоялось только в ноябре.

Надо отметить, что госуслугу в виде выдачи разрешений на строительство и ввод оказывал Госстройнадзор. Однако фактически за стройкой следил Ростехнадзор, он же выдал заключение о соответствии объекта ранее одобренной проектной документации. ЗОС был выдан 20 октября на основании внеплановой выездной проверки. Уже после этого на площадке побывала «Фонтанка» и увидела объект вот в таком состоянии. После заявления хоккейного клуба СКА 16 июля «Фонтанка» направила запрос в Ростехнадзор, ответа пока нет.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Слухи о том, что застройщик торопится открыть арену, несмотря на уровень ее фактической готовности, в конце октября 2023 года наполнили анонимные по большей части телеграм-каналы. Там высказывались сомнения, в том числе, и в готовности систем пожаробезопасности. В качестве повода для спешки называли желание провести на «СКА Арене» матч всех звезд КХЛ. Что и было сделано.

Несчастливый брак клуба и арены У СКА со «СКА Ареной» почти с самого начала были сложные отношения. Геннадий Тимченко, о роли которого говорится выше, в начале стройки был председателем совета директоров СКА. Но с 2020 года многое изменилось. Тимченко покинул армейский коллектив и сосредоточился на хоккейных проектах в Москве. Когда в 2023 году объявили об окончании строительства, стадион сохранил изначальное название — «СКА Арена». Однако сам клуб не горел желанием переезжать.



Главный тренер СКА и заместитель председателя совета директоров клуба Роман Ротенберг старался максимально дистанцироваться от проекта Тимченко. «Не мы строим арену. Мы можем переехать, когда «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер дадут добро на это. Когда будет готова арена», — говорил он 17 апреля 2023-го. «Как только арена будет готова, мы, возможно, туда переедем. Это зависит от решения «Газпрома», нашего акционера и главного спонсора», — отмечал он же спустя еще пару месяцев. По информации «Фонтанки», СКА совсем не хотел переезжать на новую арену по ходу сезона. В конце концов в процесс вмешались высшие силы — и переезд состоялся в самом конце регулярного чемпионата. Все проходило в очень напряженном графике. Многие сотрудники не спали на протяжении нескольких суток, чтобы успеть привести огромную арену в рабочее состояние. В итоге все получилось практически идеально. И тут риторика Романа Ротенберга кардинально изменилась.

«Может так случиться, что для туристов в Санкт-Петербурге посещение «СКА Арены» тоже будет обязательным для всех. Эрмитаж и «СКА Арена» — их нужно посетить обязательно. Мы ничем не хуже, даже лучше, чем «Камп Ноу». Атмосфера точно будет лучше — это хоккей», — говорил он перед первым матчем на новом стадионе 8 февраля 2024-го. Спустя три дня СКА разгромил на новом стадионе «Сочи» со счетом 8:1. «Спасибо ПАО «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру за сам факт нашего переезда — без такой мощной помощи и поддержки мы никогда бы не получили даже шанса сыграть на лучшей арене мира», — заявил тогда Ротенберг.

Главный тренер СКА до самого вылета из плей-офф восторгался ледовой ареной и рассказывал о рекордах посещаемости. Но стоило армейцам завершить сезон на бесславной ноте, показав худший результат за 10 лет, как его интонация опять изменилась: «Переезд — это непростая история, мы уехали из привычных условий. Мы не ищем оправданий, но это усложнило ситуацию. Место неплохое. Место отличное, мы установили тут много рекордов. Но родной дом — это родной дом».



В итоге СКА успел провести на новом месте 5 матчей регулярного чемпионата и 6 матчей плей-офф.

В ночь с 8 на 9 июня на «СКА-Арене» произошло возгорание. «Повредило незначительную часть теплоизоляционного покрытия ледовой арены, часть трибуны и хоккейный борт (частично). Пожар продлился около 30 минут, а оценки ущерба пока идут», — заявили в пресс-службе арены.

читательница «Фонтанки»

В СКА тоже отреагировали на инцидент: «После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал. Подробности ЧП лучше уточнять у пресс-службы арены, но, конечно, это неприятный момент, так как нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене. Слава богу, это произошло не во время сезона и обошлось без пострадавших».

Все указывало на то, что СКА и так не особо горел желанием снова приписаться на стадионе, который для него же и построили, и просто нашел подходящий предлог, чтобы вернуться на родную для себя Ледовую арену. В конце концов именно там клуб выиграл оба своих Кубка Гагарина. А на «СКА Арене» пока стоит отпечаток невезения.



Ирина Корбат, Артем Кузьмин, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»