Никакого бизнеса, только личное. Бывший вице-губернатор Лавленцев неудачно одолжился у Тимченко

Фото: Александр Щербак/ТАСС Поделиться Поделиться





В Москве на два месяца отправлен под домашний арест бывший вице-губернатор Петербурга и строитель «СКА-Арены» Владимир Лавленцев. Судя по всему, дело не в госслужбе и не в инвестициях, а в личном и миллиардном. Со знаковыми фамилиями.



О задержании Владимира Лавленцева «Фонтанка» рассказала 19 июля. Информации немного: особо крупное мошенничество, дело не «по факту», а в отношении. Сумма в материалах внушительная — говорили о 3 млрд рублей, потом прозвучало 2,3 млрд. На уточняющие вопросы собеседники, которые эти материалы видели, отвечают так, будто им зуб сверлят. «Но это не бизнес, это «физики», — говорят они и просят не настаивать на фамилиях.



объединенная пресс-служба судов Москвы



В последнее время у Лавленцева и без того были проблемы: в конце 20022 года арбитраж, к примеру, наложил арест на его имущество в рамках банкротного дела ООО «Строй-Альянс» (это дочка ООО «Горка», которое ранее возглавлял и которым владел Лавленцев). «Заявитель указал, что после возбуждения дела о банкротстве ООО «Строй-Альянс» ответчик произвел последовательное отчуждение принадлежащих ему 100 % долей в уставном капитале ООО «Горка», которое является единственным участником должника, — прозрачно говорится в материалах. — Приведенные конкурсным кредитором обстоятельства указывают на недобросовестное поведение Лавленцева В.А.». Обеспечительными мерами тогда обложили имущество почти на миллиард.



Субсидиарная ответственность иногда и вправду обретает новую форму в уголовных делах. Но в данном случае речь идет о рядовом банкротстве. Собеседники «Фонтанки» предложили обратить внимание на менее корпоративное и более личное, а именно на личный иск, который поступил в Хорошевский районный суд Москвы в середине мая. Истец — Тимченко Г.Н., ответчик — Лавленцев В.А. Категория дела — взыскание сумм по договору займа, первое заседание назначено на начало августа.



То, что Владимир Лавленцев и известный миллиардер Геннадий Тимченко выясняют отношения из-за невозвращенного долга, — знаковый момент сам по себе. Дело в том, что эти имена неразрывно связаны много лет и были связаны еще в 2013-м, когда Лавленцев только приходил в правительство Петербурга. Тот цикл назначений запомнился среди прочего тем, что впервые громко обыгрывали звучание английского «love» в фамилии претендента на должность в Смольном (это только через 5 лет «big love» стало мемом).



При согласовании на кресло вице-губернатора Лавленцев прямо говорил, что хочет помочь тогдашнему главе города Георгию Полтавченко, но само решение далось ему нелегко: «Это будет означать очень серьёзное изменение всей моей жизни. И, так сказать, географическое, и содержательное. Ведь я бизнесмен, а сейчас придется оставить все бизнес-проекты, руководство «АРКСом» и полностью переключиться на государственный подход».



АРКС — это основанная еще в 2006 году отцом Лавленцева компания, крупный московский строительный подрядчик. Ее совладельцем был Тимченко, а председателем совета директоров — сам Лавленцев (перед назначением на должность вице-губернатора ему пришлось уйти из компании). В итоге содержание жизни если и изменилось, то не совсем из-за Петербурга: в Смольном-то Лавленцев проработал лишь полтора года, столкнулся с кадровыми трудностями и в конце 2014-го ушел с должности, уступив ее Игорю Албину. Вопреки ожиданиям, за это время никакой экспансии АРКСа на строительный рынок города не случилось, зато случился знаменитый скандал с афонской «десятиной» — отчислениями городских предприятий в фонд восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря: работы выполняла компания «Горкапстрой».



Именно с ней спустя несколько лет Лавленцев вернулся в Петербург, когда был запущен концессионный проект по реконструкции (как тогда считалось) СКК и превращении его в «СКА-Арену». «Горкапстрой», переименованный потом в «Горку», разрабатывал архитектурный облик будущего комплекса, и принадлежал он тогда именно Лавленцеву.



Владимир Лавленцев и Геннадий Тимченко на ПМЭФ-2022. Фото: Андрей Карлов, 47news Поделиться Поделиться







Впоследствии «Горка» стала и генподрядчиком по строительству, а Лавленцев в 2020-м ушел из нее и возглавил знаковый «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко, выкупив долю в компании. «Стройтрансгаз» тоже являлся частью консорциума по строительству «СКА-Арены», Тимченко комментировал ход работ: «Мы стараемся, готовимся, строим стадион в Петербурге. Думаю, что мы закончим все в срок». В итоге ввод дворца спорта пришлось сдвигать, сейчас он намечен на сентябрь. Сам «Стройтрансгаз» имел виды не только на разовые инвестиционные проекты, но и на целую метростроительную отрасль города, однако Смольный выбрал в качестве партнера ВТБ. В конце 2022 года Лавленцев ушел и из СТГ.



«Фонтанка» направила запрос представителю Геннадия Тимченко с вопросом: не давал ли он ход этому делу в уголовной плоскости — например, написав заявление в правоохранительные органы на своего должника. Заодно попыталась уточнить, действительно ли суммы в договоре займа и в материалах дела похожи. «Мы не будем комментировать ситуацию вокруг задержания господина Лавленцева», — таков был ответ.



Никола Кудин, «Фонтанка.ру»