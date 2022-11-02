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    Бывший вице-губернатор Петербурга попал под арест имущества

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    Арбитраж наложил арест на имущество Владимира Лавленцева, который отвечал за петербургское ЖКХ в должности вице-губернатора. Это связано с делом о банкротстве аффилированной с ним компании

    Постановление о обеспечительных мерах вынес арбитражный суд Московского округа, оно опубликовано в начале недели. Согласно ему, речь идет об аресте имущества и денежных средств, которые поступают на счета Лавленцева – в пределах 940 млн рублей.

    Суд рассматривает банкротный иск компании «Механизатор № 1» к предприятию «Строй-Альянс». Лавленцев не связан со «Строй-Альянсом» напрямую, но эта компания – дочка ООО «Горка» (бывший «Горкапстрой»). Ранее Лавленцев был ее владельцем и директором, сейчас он возглавляет «Стройтрансгаз». «Горка» была основана отцом Владимира Лавленцева в 2006 году, компания является генподрядчиком по строительству ледового дворца на месте СКК – она возводится по концессионному соглашению Смольного и «СКА-Арены».

    Владимир Лавленцев в 2013-2014 годах был вице-губернатором Петербурга по ЖКХ, его сменил в этой должности Игорь Албин.

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