Дело «Мостостроя № 6» едет в суд на чистосердечном признании



Дело уходит корнями в 2019-й, когда полиция в Петербурге накрыла обысками 30 адресов, так или иначе связанных с уже обанкротившимся на тот момент «Мостостроем № 6». Само обрушение мегаподрядчика города по дорожному строительству за несколько лет до этого уже к тому времени более или менее отгремело, но ударная волна все еще катилась по кредиторам. Среди них был и АБ «Россия», выдавший в 2014–2015 годах компании кредитов на 4,6 млрд рублей. Руководствовался он данными о благополучном состоянии «Мостостроя № 6», которые предоставил топ-менеджмент должника. 2,8 млрд, по версии следствия, были похищены, так что их банк пытается вернуть не через банкротные, а через уголовные механизмы.



Раньше в материалах дела значились неустановленные лица, якобы обманувшие банк насчет перспектив и планов «Мостостроя № 6». Сейчас обвиняемых четверо, трое из управленцев: последний директор компании времен ее заката и экс-совладелец Дмитрий Тюрин, бывший главный бухгалтер Лола Семенова, Олег Волков (в компании был заместитель финдиректора с аналогичными ФИО). Все — под подпиской.



Четвертый скончался в 2018 году. Это знаковый петербургский бизнесмен Игорь Минаков, с его известной многим биографией можно ознакомиться здесь. «Мостострой № 6» всегда считался активом покойного ныне Минакова и его партнера по банку «Объединенный капитал» Валерия Жорова. Именно в этот банк уже в 2020 году пришли полиция и ФСБ ровно по тому же делу — о хищении 2,8 млрд из кредита АБ «Россия».



По данным «Фонтанки», в материалах дела значится прямая речь Дмитрия Тюрина, оформленная как явка с повинной еще в 2020 году. В ней бизнесмен, в общем, признает, что компания предоставляла заведомо ложные сведения в банк о своем финансовом благополучии и кредитоспособности, чтобы получить займы. Сама машинка, если верить документу, крутилась в 2011–2015 годах, хотя еще в начале десятых годов Тюрин, не будучи тогда директором, обратил внимание на ряд несоответствий. Его замечания выслушали владельцы компании в БЦ «Добролюбов», где у Минакова был офис, но на этом все — указания открывать все новые кредитные линии для покрытия кассового разрыва продолжали поступать. С 2014 года Тюрин, по его словам, исполнял их уже в качестве директора, механику брал на себя: доводил поручения до бухгалтерии, финансового и юридического отделов, чтобы в документах компания представала могучим, как прежде, подрядчиком, сам проверял пакет документов для банка. Задача была — некорректно отобразить на балансе компании неликвидные активы, чтобы скрыть ее неплатежеспособность.



Все распоряжения, рассказывал Тюрин, давал Минаков, но и сам директор понимал, что творит. По его словам, собственники уверили его, что все кредиты будут отданы, потому что компанию ждут крупные контракты со Смольным. Надо сказать, подряды и правда продолжали приходить, в 2013 году было подписано на 12 млрд (это с неплатежеспособной-то компанией, суд потом скажет, что чистые активы по итогам года имели отрицательное значение): развязка на Зеленогорском шоссе, проезд по Обводному каналу, развязка на Пискаревском и т. п. Возможно, именно их Тюрин имеет в виду, когда рассказывает: компания принимала на себя убыточные заказы, надеясь получить большие подряды при подготовке города к ЧМ по футболу 2018 года. В итоге, как многие помнят, Петербург к футболу готовили другие строители, и счастье это принесло не всем.