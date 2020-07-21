В банке «Объединённый капитал» идут обыски по делу о хищении кредита банка «Россия», выданного компании «Мостострой № 6»
Полиция и ФСБ проводят обыски в банке «Объединённый капитал» по делу о хищении 2,7 млрд рублей кредита, выданного банком «Россия» компании «Мостострой
Как стало известно 47news, 21 июля сотрудники ГCУ полицейского главка и оперативники УФСБ проводят обыски в банке «Объединённый капитал» на улице Гжатской. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбуждённого по части четвёртой статьи 159 УК — «Мошенничество в особо крупном размере». Дело возбуждено по заявлению банка «Россия» в прошлом году по факту хищения части кредита на 4,6 млрд рублей, выданного в 2014–2015 годах АО «Мостострой
«Мостострой