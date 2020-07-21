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21.07.2020 14:08
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В банке «Объединённый капитал» идут обыски по делу о хищении кредита банка «Россия», выданного компании «Мостострой № 6»

Полиция и ФСБ проводят обыски в банке «Объединённый капитал» по делу о хищении 2,7 млрд рублей кредита, выданного банком «Россия» компании «Мостострой № 6», принадлежавшей бизнесменам Минакову и Жорову.

Как стало известно 47news, 21 июля сотрудники ГCУ полицейского главка и оперативники УФСБ проводят обыски в банке «Объединённый капитал» на улице Гжатской. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбуждённого по части четвёртой статьи 159 УК — «Мошенничество в особо крупном размере». Дело возбуждено по заявлению банка «Россия» в прошлом году по факту хищения части кредита на 4,6 млрд рублей, выданного в 2014–2015 годах АО «Мостострой № 6». Банк оценил ущерб в 2,7 млрд. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

«Мостострой № 6» на тот момент был одним из крупнейших городских подрядчиков по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Основными владельцами компании долгое время были Игорь Минаков и Владислав Жоров — экс-партнеры по банку «Объединенный капитал». В 2016 году «Мостострой № 6» обанкротился, оставив недоделанными работы по нескольким контрактам общей стоимостью 10 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Савва Морозов
кооп "озеро" кидать нельзя. не забыл, сирожа?
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