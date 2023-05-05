Посмотрите, как выглядит строящаяся «СКА Арена». Ее открытие намечено на сентябрь

Строительство «СКА Арены» на месте снесенного СКК «Петербургский» вышло на финишную прямую. Как рассказали «Фонтанке» 5 мая в пресс-службе застройщика, открытие запланировано на сентябрь — на начало хоккейного сезона.

«Мы на финишной стадии — это почти 90% готовности. Идет пуско-наладка инженерных систем, мультимедийных систем, монтаж медиакуба и того, что связано с концертной деятельностью», — рассказали в пресс-службе ООО «СКА-Арена».

