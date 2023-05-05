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    Посмотрите, как выглядит строящаяся «СКА Арена». Ее открытие намечено на сентябрь

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Строительство «СКА Арены» на месте снесенного СКК «Петербургский» вышло на финишную прямую. Как рассказали «Фонтанке» 5 мая в пресс-службе застройщика, открытие запланировано на сентябрь — на начало хоккейного сезона.

    «Мы на финишной стадии — это почти 90% готовности. Идет пуско-наладка инженерных систем, мультимедийных систем, монтаж медиакуба и того, что связано с концертной деятельностью», — рассказали в пресс-службе ООО «СКА-Арена».

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    В парке уже полностью высажены все деревья, также завершено бетонирование амфитеатра — это фестивальная зона парка на 400 мест для различных культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Уже собраны и почти готовы три павильона: внутри идет пуско-наладка. Там можно будет выпить чай-кофе, там же будет храниться спортивный инвентарь.

    «Мы ориентируемся на начало хоккейного сезона, поэтому ориентировочно в сентябре планируется открытие объекта», — добавили в компании.

    «Фонтанка» показывала, как арена выглядела в январе 2023 года.

    Правительство Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в начале 2021 года.

    В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. «Фонтанка» сняла фильм, посвященный годовщине обрушения.

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