Посмотрите, как выглядит строящаяся «СКА Арена». Ее открытие намечено на сентябрь

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Строительство «СКА Арены» на месте снесенного СКК «Петербургский» вышло на финишную прямую. Как рассказали «Фонтанке» 5 мая в пресс-службе застройщика, открытие запланировано на сентябрь — на начало хоккейного сезона.
«Мы на финишной стадии — это почти 90% готовности. Идет пуско-наладка инженерных систем, мультимедийных систем, монтаж медиакуба и того, что связано с концертной деятельностью», — рассказали в пресс-службе ООО «СКА-Арена».
В парке уже полностью высажены все деревья, также завершено бетонирование амфитеатра — это фестивальная зона парка на 400 мест для различных культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Уже собраны и почти готовы три павильона: внутри идет пуско-наладка. Там можно будет выпить чай-кофе, там же будет храниться спортивный инвентарь.
«Мы ориентируемся на начало хоккейного сезона, поэтому ориентировочно в сентябре планируется открытие объекта», — добавили в компании.
«Фонтанка» показывала, как арена выглядела в январе 2023 года.