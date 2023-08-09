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    Смольный согласовал облик СКА Арены. Ее открытие намечено на сентябрь

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    Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний облик строящейся на месте снесенного СКК «Петербургский» ледовой арены. Это следует из опубликованной 9 августа на сайте КГА информации.

    В настоящее время завершаются основные работы на объекте, ранее пресс-служба застройщика анонсировала, что открытие спорткомплекса намечено на сентябрь 2023 года — на начало хоккейного сезона.

    Фото: КГА
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    По итогам июня, писала компания в своем паблике «ВКонтакте», уже был готов скейт-парк и устанавливались детские площадки, а также показывала, как на тот момент выглядела территория в целом.

    Фото: КГА

    Правительство Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в начале 2021 года.

    В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. «Фонтанка» сняла фильм, посвященный годовщине обрушения.

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