Смольный согласовал облик СКА Арены. Ее открытие намечено на сентябрь

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний облик строящейся на месте снесенного СКК «Петербургский» ледовой арены. Это следует из опубликованной 9 августа на сайте КГА информации.



В настоящее время завершаются основные работы на объекте, ранее пресс-служба застройщика анонсировала, что открытие спорткомплекса намечено на сентябрь 2023 года — на начало хоккейного сезона.