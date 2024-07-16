В Смольном рассказали, кто будет устранять недостатки, выявленные на «СКА Арене»

По концессионному соглашению между Петербургом и ООО «СКА Арена» у последнего есть обязательства по ремонту и содержанию недавно открытого объекта. Все недостатки и доработки «СКА Арена» должна устранить за свой счет, сообщили «Фонтанке» 16 июля в пресс-службе комитета по инвестициям.



Кроме того, вопросом проведения или непроведения матчей ООО «СКА Арена» занимается самостоятельно. Это зависит от договоров, подписанных ледовой площадкой с хоккейными клубами. По этой причине хоккейный клуб СКА следующий сезон будет играть в Ледовом дворце.