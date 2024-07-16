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    В Смольном рассказали, кто будет устранять недостатки, выявленные на «СКА Арене»

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    3 комментария

    По концессионному соглашению между Петербургом и ООО «СКА Арена» у последнего есть обязательства по ремонту и содержанию недавно открытого объекта. Все недостатки и доработки «СКА Арена» должна устранить за свой счет, сообщили «Фонтанке» 16 июля в пресс-службе комитета по инвестициям.

    Кроме того, вопросом проведения или непроведения матчей ООО «СКА Арена» занимается самостоятельно. Это зависит от договоров, подписанных ледовой площадкой с хоккейными клубами. По этой причине хоккейный клуб СКА следующий сезон будет играть в Ледовом дворце.

    Днем 16 июля хоккейный клуб СКА сообщил о том, что домашние матчи на «СКА Арене» в следующем сезоне проводиться не будут. Проведение матчей в Ледовом дворце связано с заботой о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр. А на новой площадке еще множество недостатков, на устранение которых потребуется длительное время.

    «СКА Арена» изначально строилась для хоккейного клуба СКА. Это самый большой хоккейный стадион в мире, который вмещает 21 542 зрителя. Строительные работы начались в 2020 году и завершились в 2023-м. Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». Изначальная стоимость стадиона оценивалась в 37 миллиардов, итоговая смета составила 60 миллиардов рублей.

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    СКА Арена
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    Комментарии 3

    FedorGr16 Июл 2024 в 13:45
    Не построили домашнюю часовню.
    +1−0
    DEMOMON16 Июл 2024 в 13:18
    А какие там недостатки?
    +0−0
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