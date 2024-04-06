Промежуточные МиТОКи. О чем следствие спрашивает бывшего гендиректора «СКА Арены» Забирана

По данным «Фонтанки», следствие интересуют 4 контракта, оплаченных именно в период гендиректорства Забирана в СТГ в 2020 году. На тот момент «Стройтрансгаз» разогревал стройку МиТОКов — четырех культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерове и Владивостоке. Изначально за проект взялся «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, однако уже в 2019-м, на самом старте, штурвал передали именно СТГ Геннадия Тимченко. Это знаковые объекты, профильные совещания проводит президент. Идеология такова: каждый из центров должен состоять из образовательной и музейно-театральной частей, там будут располагаться филиалы ведущих учреждений страны, включая петербургские (например, Эрмитажа). Таким образом жители регионов будут иметь доступ к представлениям, выставками и лекциям, до которых местные жители доехать могут не всегда. Центры вводятся в эксплуатацию этапами, ожидается, что они будут достроены до конца года. ООО «Горка», принадлежавшее тогда Владимиру Лавленцеву, — это традиционный субподрядчик «Стройтрансгаза», а сами отец и сын Лавленцевы — давние партнеры Тимченко. Поэтому и проектирование МиТОКов «Горка» взяла на себя, рендеры действительно уникальных зданий можно и сейчас увидеть на ее сайте по ссылке.



Но, по данным «Фонтанки», спрашивают Забирана не о проектировании, а о строительном контроле, на который «Горка» также подрядилась для СТГ. Следствие подозревает, что на практике надзора никакого не было, хотя оплата по договорам прошла. Называют сумму более полумиллиарда рублей. Собеседники, близкие к следствию, впрочем, предполагают, что только этими эпизодами следствие не ограничится, по делу допрашивают широкий круг свидетелей, в том числе — из тогдашнего руководства «Горки».



Несмотря на формальную сторону дела, надо помнить, что у истоков его стоит личное, хотя и замешенное на деньгах. Владимир Лавленцев находится под арестом и объявлен банкротом. Причина — заявления Геннадия Тимченко, который выдал ему займ на 2,7 млрд рублей, но так и не дождался денег обратно. Победа Тимченко в гражданском суде по цепочке привела к тому, что арбитраж признал бывшего вице-губернатора банкротом и запустил распродажу его имущества. Но этим истец не ограничился.



Тимченко значится потерпевшим в деле об особо крупном мошенничестве, по которому Лавленцева сначала отправили под домашний арест, а потом перевели в СИЗО. Следствие длится с августа прошлого года. И если на первых порах казалось, что давнее партнерство позволит сторонам разойтись относительно мирно, то развитие ситуации заставляет скорее говорить об эскалации. Сложно судить, стали бы перетряхивать договоры СТГ и «Горки», если бы между бывшими партнерами не случился разлад из-за личного займа. Но можно отметить, что, по данным «Фонтанки», ход делу по «Горке» дали не с первого раза.



Судя по материалам суда, в долг Тимченко давал Лавленцеву четырьмя траншами, все в 2019 году. История с оплатой по договорам на строительный контроль в 4 регионах тоже относится к 2020-му; насколько можно судить, Лавленцев на момент транзакций уже официально ушел из «Горки», чтобы вскоре возглавить «Стройтрансгаз», но директор «Горки» тогда не сменился. Примечательно, что именно на 2019–2020 годы пришелся затяжной спор «Горки» с «Ленэнерго», для которого компания выполняла несколько крупных контрактов. Энергетики выставили бывшему подрядчику претензию на 3,1 млрд рублей. Договориться удалось только в кассации, стороны заключили мировое соглашение в ноябре 2020 года. К тому моменту в «Горке» не было Лавленцева; за несколько дней до решения суда он возглавил «Стройтрансгаз».



Сейчас совладельцами ООО «Горка» являются в равных долях Гавриил Фролов и Анна Пальчикова. С февраля в рамках дела о банкротстве по иску петербургского ООО «ДСРВ» в отношении «Горки» введено наблюдение. Среди заявителей, которые могут оказаться в числе кредиторов компании, значатся и «Стройтрансгаз», и «СКА Арена».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»