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    Бывшего вице-губернатора Петербурга из-под домашнего ареста перевели на реальный

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    Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву. Раньше он был под домашним арестом, теперь — под реальным.

    Как сообщает 28 ноября телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции, постановление вынес Мещанский районный суд города Москвы. Накануне он изменил «меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу». Срок ареста — до 17 декабря.

    Напомним, Лавленцев обвиняется в особо крупном мошенничестве и присвоении. Примерно одновременно с заявлением иск на 2,7 млрд к нему подал бизнесмен Геннадий Тимченко, с которым до этого в течение многих лет Лавленцев был партнером. Бывшего вице-губернатора задержали и отправили под домашний арест. Кроме того, арбитражный суд признал его банкротом по иску Тимченко и ввел процедуру реализации его имущества. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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