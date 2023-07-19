Незадолго до задержания Владимира Лавленцева на него подал в суд Геннадий Тимченко. Речь шла о возврате долга

Владимир Лавленцев с середины нулевых работал в различных департаментах московского правительства, а в 2013–2014 годах занимал должность вице-губернатора Петербурга по ЖКХ (после его ухода это кресло занял Игорь Албин, впоследствии полномочия в Смольном перераспределили). Затем три года был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО.



Владимир Лавленцев был совладельцем и гендиректором компаний, которые занимаются строительством СКА-Арены на месте обрушившегося СКК. Одна из них — ГОРКА (бывший ГорКапСтрой), которую в 2006 году основал отец Владимира Лавленцева; эта компания разрабатывала облик новой арены, а затем и строила ее в качестве генподрядчика.



К тому времени сам Лавленцев уже перешел из нее в «Стройтрансгаз», связанный с Геннадием Тимченко, который также занимался стройкой СКА-Арены и с которым одноименный концессионер заключил соответствующий меморандум. Эта же компания претендовала на то, чтобы заниматься в Петербурге метростроением, для чего даже зарегистрировала в Петербурге профильное предприятие, однако в итоге выбор был сделан в пользу создания МССС городом и ВТБ.