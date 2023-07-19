За 2 месяца до своего задержания бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев стал ответчиком по иску миллиардера Геннадия Тимченко. Суммы не удивляют собеседников «Фонтанки».
Судя по базе судов, иск был принят Хорошевским районным судом 18 мая. Истец — лично Тимченко Г. Н., ответчик — лично Лавленцев В. А. Суть дела — взыскание сумм по договору займа, кредитному договору, но определение о принятии заявления запрещено к публикации.
Собеседники «Фонтанки» затруднились ответить однозначно, связана ли фабула этого разбирательства с фабулой уголовного дела по особо крупному мошенничеству, по которому задержан Лавленцев. Однако сумма предполагаемых хищений, которая указана в новости «Фонтанки», показалась им знакомой. Редакция направила запрос представителю Геннадия Тимченко.
Напомним, Владимир Лавленцев был задержан после обысков, дело в отношении него возбуждено по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Меру пресечения ему еще не избирали.
Владимир Лавленцев возглавлял и был совладельцем компании «Стройтрансгаз», связанной с Геннадием Тимченко. Кроме того, отец Лавленцева основал строительную группу АРКС, совладельцем которой был Тимченко и в которой до своего прихода в Смольный в 2013 году работал сам Владимир Лавленцев.
Незадолго до задержания Владимира Лавленцева на него подал в суд Геннадий Тимченко. Речь шла о возврате долга
За 2 месяца до своего задержания бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев стал ответчиком по иску миллиардера Геннадия Тимченко. Суммы не удивляют собеседников «Фонтанки».
Владимир Лавленцев с середины нулевых работал в различных департаментах московского правительства, а в 2013–2014 годах занимал должность вице-губернатора Петербурга по ЖКХ (после его ухода это кресло занял Игорь Албин, впоследствии полномочия в Смольном перераспределили). Затем три года был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО.
Владимир Лавленцев был совладельцем и гендиректором компаний, которые занимаются строительством СКА-Арены на месте обрушившегося СКК. Одна из них — ГОРКА (бывший ГорКапСтрой), которую в 2006 году основал отец Владимира Лавленцева; эта компания разрабатывала облик новой арены, а затем и строила ее в качестве генподрядчика.
К тому времени сам Лавленцев уже перешел из нее в «Стройтрансгаз», связанный с Геннадием Тимченко, который также занимался стройкой СКА-Арены и с которым одноименный концессионер заключил соответствующий меморандум. Эта же компания претендовала на то, чтобы заниматься в Петербурге метростроением, для чего даже зарегистрировала в Петербурге профильное предприятие, однако в итоге выбор был сделан в пользу создания МССС городом и ВТБ.