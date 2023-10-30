Бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев признан банкротом. Иск подавал миллиардер Тимченко

Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев признан банкротом по иску миллиардера Геннадия Тимченко. Ранее Лавленцева задержали по делу о мошенничестве.



На решение арбитражного суда города Москвы обратили внимание 47news 30 октября, само оно датируется 26 октября. Сам иск Геннадий Тимченко подал в августе, речь шла о том, что он собирается взыскать с Лавленцева 835 млн рублей долга. Еще в июне было возбуждено исполнительное производство, задолженность не погашена. «Таким образом, требования Тимченко Г.Н. обоснованы, соответствуют условиям, предусмотренным п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 213.5. Закона о банкротстве, поскольку составляют более 500 000 рублей и не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены», — говорится в решении суда. — Каким-либо имуществом, а также денежными средствами, достаточными для погашения существующей задолженности, должник не обладает». Кроме того, указано, что Лавленцев уволился из ПК «Прогресс», в данный момент он находится под домашним арестом и имеет на иждивении пятерых детей.

