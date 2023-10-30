    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-в

    753мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.22eur98.35

    Бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев признан банкротом. Иск подавал миллиардер Тимченко

    2482
    6 комментариев

    Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев признан банкротом по иску миллиардера Геннадия Тимченко. Ранее Лавленцева задержали по делу о мошенничестве.

    На решение арбитражного суда города Москвы обратили внимание 47news 30 октября, само оно датируется 26 октября. Сам иск Геннадий Тимченко подал в августе, речь шла о том, что он собирается взыскать с Лавленцева 835 млн рублей долга. Еще в июне было возбуждено исполнительное производство, задолженность не погашена. «Таким образом, требования Тимченко Г.Н. обоснованы, соответствуют условиям, предусмотренным п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 213.5. Закона о банкротстве, поскольку составляют более 500 000 рублей и не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены», — говорится в решении суда. — Каким-либо имуществом, а также денежными средствами, достаточными для погашения существующей задолженности, должник не обладает». Кроме того, указано, что Лавленцев уволился из ПК «Прогресс», в данный момент он находится под домашним арестом и имеет на иждивении пятерых детей.

    Суд признает Лавленцев банкротом и вводит в отношении него процедуру реализации имущества сроком на полгода.

    Напомним, в июне Геннадий Тимченко подал иск к Владимиру Лавленцеву о возврате долга, речь шла о сумме 2,7 млрд рублей. Примерно в то же время на Лавленцева подали заявление о мошенничестве, он был задержан и отправлен под домашний арест. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БанкротВладимир ЛавленцевГеннадий Тимченко
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close