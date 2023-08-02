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    За сколько поссорились Геннадий Николаевич и Владимир Александрович. Стала известна сумма иска Тимченко к Лавленцеву

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    Сумма, которую миллиардер Геннадий Тимченко пытается взыскать с бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева, составляет 2,7 млрд рублей. Параллельно Тимченко написал заявление о мошенничестве, Лавленцев под домашним арестом.

    По данным «Фонтанки», сумма, указанная в иске, складывается из тела долга (2 миллиарда), процентов на сумму займа (чуть больше 200 млн рублей) и процентов за нарушение сроков возврата (почти 500 млн). Еще порядка 60 тысяч — это судебные издержки.

    Напомним, Геннадий Тимченко подал иск к бывшему вице-губернатору Петербурга и своему давнему партнеру Владимиру Лавленцеву в мае. Параллельно, как сообщила в суде представитель Лавленцева, на него также написали заявление о мошенничестве. После этого его задержали и отправили под домашний арест. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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