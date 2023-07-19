Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева отправили под домашний арест

Мещанский районный суд отправил бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева под домашний арест. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Москвы 19 июля, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Она назначена на 2 месяца.
объединенная пресс-служба судов Москвы
Ранее «Фонтанка» рассказал о том, что бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев задержан в Москве в рамках дела об особо крупном мошенничестве. По уточненным данным, в материалах дела указана сумма возможных хищений в 2,3 млрд рублей.
За 2 месяца до задержания Лавленцев стал ответчиком по иску своего давнего партнера Геннадия Тимченко. В частности, они оба были совладельцами «Стройтрансгаза», а Лавленцев возглавлял совет директоров компании АРКС, основанной его отцом и частично принадлежавшей Тимченко. Судя по категории дела, Тимченко пытается через суд понудить Лавленцева вернуть ему долг.