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    Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева отправили под домашний арест

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    Мещанский районный суд отправил бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева под домашний арест. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Москвы 19 июля, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Она назначена на 2 месяца.

    объединенная пресс-служба судов Москвы


    Ранее «Фонтанка» рассказал о том, что бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев задержан в Москве в рамках дела об особо крупном мошенничестве. По уточненным данным, в материалах дела указана сумма возможных хищений в 2,3 млрд рублей.

    За 2 месяца до задержания Лавленцев стал ответчиком по иску своего давнего партнера Геннадия Тимченко. В частности, они оба были совладельцами «Стройтрансгаза», а Лавленцев возглавлял совет директоров компании АРКС, основанной его отцом и частично принадлежавшей Тимченко. Судя по категории дела, Тимченко пытается через суд понудить Лавленцева вернуть ему долг.

    Владимир Лавленцев с середины нулевых работал в различных департаментах московского правительства, а в 2013–2014 годах занимал должность вице-губернатора Петербурга по ЖКХ (после его ухода это кресло занял Игорь Албин, впоследствии полномочия в Смольном перераспределили). Затем три года был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО.

    Владимир Лавленцев был совладельцем и гендиректором компаний, которые занимаются строительством СКА-Арены на месте обрушившегося СКК. Одна из них — ГОРКА (бывший ГорКапСтрой), которую в 2006 году основал отец Владимира Лавленцева; эта компания разрабатывала облик новой арены, а затем и строила ее в качестве генподрядчика.

    К тому времени сам Лавленцев уже перешел из нее в «Стройтрансгаз», связанный с Геннадием Тимченко, который также занимался стройкой СКА-Арены и с которым одноименный концессионер заключил соответствующий меморандум. Эта же компания претендовала на то, чтобы заниматься в Петербурге метростроением, для чего даже зарегистрировала в Петербурге профильное предприятие, однако в итоге выбор был сделан в пользу создания МССС городом и ВТБ.

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