Стало известно, почему задержали бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева. Дело и правда в долге перед Тимченко

Миллиардер Геннадий Тимченко действительно обращался в органы с заявлением о мошенничестве со стороны бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева. Напомним, того отправили под домашний арест две недели назад.
Факт заявления подтвердил представитель Лавленцева в Хорошевском районном суде Москвы 2 августа, передает корреспондент MSK1. В суде рассматривается гражданский иск Тимченко к Лавленцеву о взыскании долга.
«С последнего судебного заседания произошло развитие событий, — заявил представитель бывшего вице-губернатора Петербурга. — Истец обратился в правоохранительные органы с заявлением о признании действий по получению займа моим доверителем мошенничеством. К нему применена мера пресечения, он находится под домашним арестом, поэтому у меня есть определенные сложности в передаче документов, общении и так далее. Следствие не намерено меня к нему допускать».
Представитель Тимченко на просьбу судьи подтвердить это ответил: «Я не являюсь представителем в рамках этого уголовного дела. Но, насколько мне известно, действительно — и это освещалось в СМИ относительно того, что ответчик находится под домашним арестом. Но постановление суда я не видел». В итоге заседание суда перенесли на 29 августа, хотя возник вопрос о том, как рассчитывать сумму долга, которая растет с течением времени.
Напомним, бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев был задержан две недели назад, ему вменяют особо крупное мошенничество. Суд отправил его под домашний арест. Суть дела не разглашалась на заседании о мере пресечения, но «Фонтанка» обратила внимание на гражданский иск к Лавленцеву со стороны его давнего партнера миллиардера Геннадия Тимченко. Собеседники издания согласились, что это две части одного сюжета. Подробности — в материале «Фонтанки».