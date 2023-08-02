Стало известно, почему задержали бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева. Дело и правда в долге перед Тимченко

Миллиардер Геннадий Тимченко действительно обращался в органы с заявлением о мошенничестве со стороны бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева. Напомним, того отправили под домашний арест две недели назад.



Факт заявления подтвердил представитель Лавленцева в Хорошевском районном суде Москвы 2 августа, передает корреспондент MSK1. В суде рассматривается гражданский иск Тимченко к Лавленцеву о взыскании долга.

«С последнего судебного заседания произошло развитие событий, — заявил представитель бывшего вице-губернатора Петербурга. — Истец обратился в правоохранительные органы с заявлением о признании действий по получению займа моим доверителем мошенничеством. К нему применена мера пресечения, он находится под домашним арестом, поэтому у меня есть определенные сложности в передаче документов, общении и так далее. Следствие не намерено меня к нему допускать».