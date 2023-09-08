Миллиардер Тимченко выиграл суд у бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева. Тот под домашним арестом

Иск Геннадия Тимченко к бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву удовлетворен. Миллиардер требовал вернуть ему 2,7 млрд рублей долга.



Информация об этом содержится в картотеке судов общей юрисдикции в Москве. При этом текст самого определения запрещен к публикации и, соответственно, не прикреплен.

Напомним, Геннадий Тимченко требовал от Владимира Лавленцева вернуть 2,7 млрд рублей, из которых 2 млрд — это тело самого долга, 200 млн — проценты, и еще 500 млн — проценты за нарушение сроков возврата. Параллельно, как подтвердил представитель Лавленцева в суде, на него было написано заявление о мошенничестве; в рамках уголовного дела он был задержан и отправлен судом под домашний арест.