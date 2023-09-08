    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-в

    765мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.92eur104.89

    Миллиардер Тимченко выиграл суд у бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева. Тот под домашним арестом

    401
    6 комментариев

    Иск Геннадия Тимченко к бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву удовлетворен. Миллиардер требовал вернуть ему 2,7 млрд рублей долга.

    Информация об этом содержится в картотеке судов общей юрисдикции в Москве. При этом текст самого определения запрещен к публикации и, соответственно, не прикреплен.

    Напомним, Геннадий Тимченко требовал от Владимира Лавленцева вернуть 2,7 млрд рублей, из которых 2 млрд — это тело самого долга, 200 млн — проценты, и еще 500 млн — проценты за нарушение сроков возврата. Параллельно, как подтвердил представитель Лавленцева в суде, на него было написано заявление о мошенничестве; в рамках уголовного дела он был задержан и отправлен судом под домашний арест.

    Подробнее о том, как поссорились многолетние деловые партнеры, читайте на «Фонтанке».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close