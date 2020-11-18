«Ленэнерго» слезло с «Горки». Энергетики договорились с бывшей компанией Лавленцева в суде по двум подстанциям

Кассационная инстанция утвердила мировое соглашение между ПАО «Россети Ленэнерго» и ООО «Горка» (бывший «Горкапстрой»). Подрядчик, который теперь проектирует ледовый дворец на месте СКК, три года назад получил несколько крупных контрактов от энергетиков.

Решение кассации было опубликовано на прошлой неделе. История разбирательств началась в 2017 году: тогда ООО «Горкапстрой» выиграло несколько крупных конкурсов «Ленэнерго», в том числе — на строительство ПС 220 кВ «Купчинская», ПС ПО кВ «Шушары» и Единого центра управления сетями. В конце 2018 года заказчик расторг договоры, а в марте обратился в суд, чтобы взыскать с подрядчика порядка 3,2 млрд рублей неотработанных авансов и процентов за пользование чужими денежными средствами. Впоследствии он снизил требования примерно вдвое, так как «Горкапстрой» вернул часть. Арбитраж удовлетворил иск частично, уменьшив сумму примерно в 5 раз, апелляция подтвердила это решение.

Как говорится в последнем постановлении суда, сообщение о мировом соглашении поступило 9 ноября. В связи с этим решения нижестоящих инстанций отменены, производство по делу прекращено. Условия мирового выглядят так: ООО «Горка» возвращает «Ленэнерго» 255 млн рублей, на которые истец ранее уменьшил свой размер требований: из них 165 млн — стоимость выполненных и оплаченных работ в счет перечисленных авансов; 95 млн — стоимость выполненных и оплаченных работ, которые признаны ненадлежащими, не имеющими потребительской ценности и подлежащими корректировке. Помимо этого, ответчик возвращает 327 млн неотработанных авансов (эту сумму указывал арбитраж в своем решении). При этом ООО «ГОРКА» подтверждает свои гарантийные обязательства, по которым должно устранить несоответствие выполненных работ установленным требованиям. Специально для этого подписывается соглашение о поручительстве. Изначально ПС «Шушары» предполагалось ввести осенью 2019 года; однако в мае 2020 года был опубликован новый контракт с ООО «Энергетическое строительство» на 2 млрд рублей. Срок работ — до 20 ноября 2022 года. Контракт на ПС «Купчинская» не просматривается.