Экс-вице-губернатор Петербурга возглавил «Стройтрансгаз». Компания строит ледовый дворец на месте СКК и нацелилась на метро

Согласно сообщению компании, соответствующее решение совет директоров принял в середине прошлой недели. Бывший директор Игорь Забиран перешел на должность замглавы СТГ. Напомним, летом Владимир Лавленцев стал совладельцем АО «Стройтрансгаз», получив в собственность 19,99 % ООО «ОСХ», одного из собственников «Стройтрансгаза». До него пакет принадлежал Газпромбанку.

Владимир Лавленцев ранее был собственником компании «Горкапстрой», которая разрабатывала проект ледового дворца на месте СКК. С тех пор в ней произошел ребрендинг — теперь это ООО «ГОРКА»; кроме того, Лавленцев больше не значится в участниках; в госэкспертизу передали проект со сметной стоимостью 37 млрд рублей.

Игорь Забиран ранее руководил компанией «СКА-Арена», которая является концессионером по строительству дворца. Комитет по инвестициям сообщал, что в концессии участвует консорциум, и «СКА Арена» заключила меморандум со «Стройтрансгазом».

В последние месяцы «Стройтрансгаз» фигурирует в петербургской повестке не столько даже в связи со стройкой на месте разрушенного СКК, сколько в связи с метростроением. Компания предложила Смольному создать совместное юрлицо, которое бы занималось строительством подземки, и даже зарегистрировала дочернюю компанию «Метротрансстрой». Директора новой фирмы попытались поставить во главе традиционного «Метростроя», но безуспешно.

Одновременно аналогичные переговоры Смольный вел с ВТБ, который, в свою очередь, зарегистрировал «Метрострой Северной столицы». Глава банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что договорился со Смольным: теперь ВТБ «будет помогать и участвовать в строительстве метрополитена». Вице-губернатор Максим Соколов подтвердил, что принципиальная договоренность достигнута.