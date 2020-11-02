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02.11.2020 20:53
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Экс-вице-губернатор Петербурга возглавил «Стройтрансгаз». Компания строит ледовый дворец на месте СКК и нацелилась на метро

Гендиректором АО «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко назначен бывший вице-губернатор Владимир Лавленцев. Ранее он купил долю в предприятии.

Согласно сообщению компании, соответствующее решение совет директоров принял в середине прошлой недели. Бывший директор Игорь Забиран перешел на должность замглавы СТГ. Напомним, летом Владимир Лавленцев стал совладельцем АО «Стройтрансгаз», получив в собственность 19,99 % ООО «ОСХ», одного из собственников «Стройтрансгаза». До него пакет принадлежал Газпромбанку.

Владимир Лавленцев ранее был собственником компании «Горкапстрой», которая разрабатывала проект ледового дворца на месте СКК. С тех пор в ней произошел ребрендинг — теперь это ООО «ГОРКА»; кроме того, Лавленцев больше не значится в участниках; в госэкспертизу передали проект со сметной стоимостью 37 млрд рублей.

Игорь Забиран ранее руководил компанией «СКА-Арена», которая является концессионером по строительству дворца. Комитет по инвестициям сообщал, что в концессии участвует консорциум, и «СКА Арена» заключила меморандум со «Стройтрансгазом».

В последние месяцы «Стройтрансгаз» фигурирует в петербургской повестке не столько даже в связи со стройкой на месте разрушенного СКК, сколько в связи с метростроением. Компания предложила Смольному создать совместное юрлицо, которое бы занималось строительством подземки, и даже зарегистрировала дочернюю компанию «Метротрансстрой». Директора новой фирмы попытались поставить во главе традиционного «Метростроя», но безуспешно.

Одновременно аналогичные переговоры Смольный вел с ВТБ, который, в свою очередь, зарегистрировал «Метрострой Северной столицы». Глава банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что договорился со Смольным: теперь ВТБ «будет помогать и участвовать в строительстве метрополитена». Вице-губернатор Максим Соколов подтвердил, что принципиальная договоренность достигнута.

Напомним, Владимир Лавленцев родился в 1980 году в Москве. До 2010 года работал в правительстве Москвы, где занимал пост первого заместителя главы департамента городского заказа капитального строительства. Затем возглавил строительный холдинг «АРКС», основанный его отцом Александром Лавленцевым. В 2013–2014 годах занимал пост вице-губернатора Петербурга, на котором курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергетики.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Skazochny
Так то в тюрьме должен с конфискацией быть...
mavar
Оооо! История движется по спирали. Опять Вова что-нибудь в первопрестольной накуралесил и папа в Питер послал. Только не на такое заметное место. Весёлый пассажир.
Otkating
А они хоть спрашивают разрешение у Путина или Тимченко это объявляет с ноги?
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