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29.10.2020 18:27
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«Договорились принципиально». Смольный прокомментировал участие ВТБ в строительстве петербургского метро

Смольный подтвердил, что договорился с банком ВТБ об участии кредитной организации в строительстве петербургского метрополитена.

«Договорились принципиально, работаем над планом совместных действий», — сказал «Фонтанке» 29 октября вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

О том, что банк ВТБ намерен зайти в подземку Петербурга, глава кредитной организации Андрей Костин сообщил сегодня в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. АО «Метрострой Северной столицы», учредителем которой выступил «ВТБ Девелопмент», было создано еще в начале месяца.

До этого пробить туннель в петербургское метро попытался «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко. Компания зарегистрировала компанию под названием АО «Метротрансстрой», а его директора попытались поставить во главе традиционного «Метростроя», но безуспешно.

© Фонтанка.Ру

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