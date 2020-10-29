«Договорились принципиально». Смольный прокомментировал участие ВТБ в строительстве петербургского метро
Смольный подтвердил, что договорился с банком ВТБ об участии кредитной организации в строительстве петербургского метрополитена.
«Договорились принципиально, работаем над планом совместных действий», — сказал «Фонтанке» 29 октября вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.
О том, что банк ВТБ намерен зайти в подземку Петербурга, глава кредитной организации Андрей Костин сообщил сегодня в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. АО «Метрострой Северной столицы», учредителем которой выступил «ВТБ Девелопмент», было создано еще в начале месяца.
До этого пробить туннель в петербургское метро попытался «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко. Компания зарегистрировала компанию под названием АО «Метротрансстрой», а его директора попытались поставить во главе традиционного «Метростроя», но безуспешно.