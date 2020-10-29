Банк ВТБ договорился со Смольным об участии в строительстве петербургского метрополитена. Об этом глава кредитной организации Андрей Костин сообщил 29 октября в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».



«Мы договорились с правительством Петербурга, что будем помогать и участвовать в строительстве метрополитена», — сказал он.



ВТБ уже давал понять о своих планах. Как сообщала «Фонтанка», 9 октября было зарегистрировано АО «Метрострой Северной столицы». Учредителем выступил «ВТБ Девелопмент». А директором стал Александр Романов, который ранее успел поруководить несколькими структурами банка, включая «ВТБ Инфраструктурный холдинг», а также компаниями «Магистраль двух столиц», которая строила на основе ГЧП и продолжает эксплуатировать два «петербургских» участка М-11, и «Магистраль Северной столицы» (концессионер Западного скоростного диаметра).

