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29.10.2020 17:45
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ВТБ договорился со Смольным об участии в строительстве петербургского метрополитена

Банк ВТБ договорился со Смольным об участии в строительстве петербургского метрополитена. Об этом глава кредитной организации Андрей Костин сообщил 29 октября в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Мы договорились с правительством Петербурга, что будем помогать и участвовать в строительстве метрополитена», — сказал он.

ВТБ уже давал понять о своих планах. Как сообщала «Фонтанка», 9 октября было зарегистрировано АО «Метрострой Северной столицы». Учредителем выступил «ВТБ Девелопмент». А директором стал Александр Романов, который ранее успел поруководить несколькими структурами банка, включая «ВТБ Инфраструктурный холдинг», а также компаниями «Магистраль двух столиц», которая строила на основе ГЧП и продолжает эксплуатировать два «петербургских» участка М-11, и «Магистраль Северной столицы» (концессионер Западного скоростного диаметра).

Это не первая интервенция на монопольный до сих пор рынок. Пока петербургский «Метрострой» оставался без совета директоров и гендиректора, пробить туннель попытался «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко. Предложение было простое — создать новую компанию, которая разгонит депрессивную отрасль. СТГ зарегистрировал компанию под названием АО «Метротрансстрой», а его директора попытались поставить во главе традиционного «Метростроя», но безуспешно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

victor_k
ВТБ?..
...Значит, метра не будет...
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