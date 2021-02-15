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Топ-менеджер «Ленэнерго» Алексей Горячев снова арестован по делу о мошенничестве. Следствие видит чересчур дорогой кабель на Васильевском

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в рамках дела об особо крупном мошенничестве арестовал до апреля замгендиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева. Это не первый раз за последний год.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 февраля, Горячев арестован до 1 апреля. На один день дольше в СИЗО проведет заместитель генерального директора ООО «НТ-Ком Инжиниринг» Евгений Осипов.

Фигурантов подозревают в том, что не позднее октября 2015 года они от имени ООО «Топфлор Северо-Запад» изготовили проектно-сметную документацию для строительства двух подстанций и кабельных лини: ПС 110 кВ «Намыв-2» с КЛ 110 кВ и «ПС 110 кВ «Петровская» с КЛ 110 кВ (от ПС 330 кВ «Василеостровская» до Морской набережной). В результате стоимость силового кабеля была завышена на 167 млн рублей. Общая же цена контракта, который для СПбЭС исполняло ООО «Меридиан», составила почти полтора миллиарда. Горячев на тот момент был директором «Меридиана», в «Ленэнерго» он пришел только в 2018 году.

По данным «Фонтанки», дело было возбуждено в августе 2020 года, а задержали Горячева на прошлой неделе. Это не первое дело и не первый арест, который выпал на его долю за последний год. Напомним, в мае он уже был задержан, а потом арестован на два месяца в рамках дела по особо крупному мошенничеству. Фабула была схожая: закупленный по необоснованной цене кабель для двух линий от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская» для нужд стадиона «Газпром Арена».

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Комментарии (8)

263836471
Не умаляя заслуг "прихваченных" следствием, хочу спросить: а следователи что, сами так хорошо разбираются в тонкостях строительства подстанций и прокладки кабелей, что могут не только сказать "дорого" или "дёшево", а ещё и за объявленные ими "разумными" деньги что-то построить или проложить?
Boris_93*1
электричество для граждан всё одно не подешевеет , эт кто-то кому-то намёки строит " понятийно - экономического" плана :)
apomazanov
Никогда такого в "Ленэнерго" не было и вот опять...
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