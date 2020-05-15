Арестован замглавы «Ленэнерго»

Петербургский суд арестовал топ-менеджера «Ленэнерго» Алексея Горячева и главного инженера компании «Ленэнергоспецремонт» Ивана Карповича. По версии следствия, они причинили ущерб Минэнерго, завысив стоимость работ на подстанции для «Зенит-Арены» на десятки миллионов рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, в восьмом часу вечера 15 мая Ленинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, арестовав на два месяца заместителя по капитальному строительству генерального директора ПАО «Ленэнерго» 41-летнего Алексея Горячева. Топ-менеджера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В изоляторе Горячев проведёт время до 12 июля. Горячев при этом просил домашний арест. Под стражу заключён также замглавного инженера компании «Ленэнергоспецремонт» Иван Карпович. Он также просил о домашнем аресте.

По версии следствия, не позднее 17 апреля 2014 года Горячев, являясь гендиректором ООО «Меридиан», совместно с Карповичем, директором ООО «ГлавЭнергоМонтаж», и другими лицами, в том числе из руководства и сотрудников «Ленэнерго», «Меридиан», «ЭдвансСтрой», «ГлавЭнергоМонтаж», организовали утверждение проектной сметы с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму 131,3 млн рублей на строительстве подстанции «Крестовская-Василеостровская». Ущерб причинен Министерству энергетики России. «Фонтанка» уже сообщила о серии обысков, в том числе и в кабинетах строительного блока «Ленэнерго» на площади Конституции, в связи с уголовным делом по мошенничеству. Фабула дела связана с прокладкой кабеля в 2016 году для электроснабжения «Зенит Арены», где, по версии следствия, на кабель была завышена цена в 80 миллионов рублей. Накануне наше издание информировало о процессуальном задержании как Горячева, так и заместителя главного инженера Ивана Карповича из компании «Ленэнергоспецремонт» — 100%-ной структуры «Ленэнерго». По версии следствия, они соучаствовали в закупке кабеля, но не в статусе сотрудников «Ленэнерго», а как работники коммерческой фирмы «Меридиан» — субподрядчика «Ленэнерго». В «Ленэнерго» Горячев и Карпович перешли в 2018 году.