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    Строительство «СКА-Арены» продолжится, несмотря на отмену чемпионата мира по хоккею, обещают в Смольном

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    10 комментариев

    Строительные работы новой ледовой арены на месте СКК продолжаются в штатном режиме. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале 26 апреля.

    «Невзирая ни на какие международные решения, в 2023 году Петербург станет хоккейным центром мирового уровня. Уже в мае следующего года у нас появится самая большая и современная ледовая арена в мире, готовая к проведению спортивных соревнований любого уровня. Строительные работы продолжаются в штатном режиме, инвестор выполняет все взятые на себя обязательства», — написал Пиотровский.

    Как рассказали «Фонтанке» в комитете по инвестициям, проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году не было условием концессии по строительству ледовой арены.

    «Степень готовности объекта позволяет с уверенностью заявить о соблюдении сроков», — добавили в ведомстве.

    Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила об отмене чемпионата мира — 2023 в Петербурге. Новое место проведения будет определено позже.

    Правительство Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в начале 2021 года. Согласно конкурсной документации, обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Завершить строительство планировалось осенью этого года.

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    Комментарии (10)

    NoName1234
    Конечно, конечно….
    Надо пилить и пилить
    zimirev
    Зря СКК снесли ироды!!
    sektor7
    Других вариантов кроме «бабло отмыть» нет у тупеньких тут?
    Может просто достроить, чтобы не стоял долгострой. Территорию облагородить.
    Стройка идёт вовсю. Глупыши только бросают на полпути начатые дела.
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