Строительство «СКА-Арены» продолжится, несмотря на отмену чемпионата мира по хоккею, обещают в Смольном

Строительные работы новой ледовой арены на месте СКК продолжаются в штатном режиме. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале 26 апреля.
«Невзирая ни на какие международные решения, в 2023 году Петербург станет хоккейным центром мирового уровня. Уже в мае следующего года у нас появится самая большая и современная ледовая арена в мире, готовая к проведению спортивных соревнований любого уровня. Строительные работы продолжаются в штатном режиме, инвестор выполняет все взятые на себя обязательства», — написал Пиотровский.
Как рассказали «Фонтанке» в комитете по инвестициям, проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году не было условием концессии по строительству ледовой арены.
«Степень готовности объекта позволяет с уверенностью заявить о соблюдении сроков», — добавили в ведомстве.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила об отмене чемпионата мира — 2023 в Петербурге. Новое место проведения будет определено позже.
Правительство Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в начале 2021 года. Согласно конкурсной документации, обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Завершить строительство планировалось осенью этого года.