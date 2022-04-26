Строительство «СКА-Арены» продолжится, несмотря на отмену чемпионата мира по хоккею, обещают в Смольном

Строительные работы новой ледовой арены на месте СКК продолжаются в штатном режиме. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале 26 апреля.

«Невзирая ни на какие международные решения, в 2023 году Петербург станет хоккейным центром мирового уровня. Уже в мае следующего года у нас появится самая большая и современная ледовая арена в мире, готовая к проведению спортивных соревнований любого уровня. Строительные работы продолжаются в штатном режиме, инвестор выполняет все взятые на себя обязательства», — написал Пиотровский.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по инвестициям, проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году не было условием концессии по строительству ледовой арены.

