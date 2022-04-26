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    Петербург официально лишили чемпионата мира по хоккею

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    15 комментариев

    Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала на своем сайте официальное сообщение по поводу отмены чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге.

    «Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет ИИХФ принял решение отозвать у России права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Альтернативный хозяин чемпионата мира будет утвержден во время ежегодного конгресса ИИХФ в 2022 году в Тампере, Финляндия», — заявили в международной федерации.

    Напомним, что для проведения чемпионата мира по хоккею в Петербурге начали строительство новой Ледовой арены.

    Ранее Россия уже лишилась большинства международных турниров. В том числе отменён в Петербурге финал Лиги чемпионов, а также чемпионат мира по волейболу.

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    Комментарии (15)

    sektor7
    Да и ладно.
    Зато Азовсталь наш.
    NoName1234
    Смешно..
    tochilshik
    заслужили.но ведь есть Путин и Лукашенко,лучшие хоккеисты современности.на них и посмотрим.а может найдутся хоккеисты в Сирии и Венесуэле.
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