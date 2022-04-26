Петербург официально лишили чемпионата мира по хоккею

«Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет ИИХФ принял решение отозвать у России права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Альтернативный хозяин чемпионата мира будет утвержден во время ежегодного конгресса ИИХФ в 2022 году в Тампере, Финляндия», — заявили в международной федерации.



Напомним, что для проведения чемпионата мира по хоккею в Петербурге начали строительство новой Ледовой арены.

Ранее Россия уже лишилась большинства международных турниров. В том числе отменён в Петербурге финал Лиги чемпионов, а также чемпионат мира по волейболу.