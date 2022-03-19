На стройке «СКА-Арены» произошёл несчастный случай. Работает Следственный комитет

Как стало известно «Фонтанке», экстренные службы съехались на стройплощадку на проспекте Юрия Гагарина, где возводят новую ледовую арену, в первой половине дня. Реконструкцией СКК занимается ООО «СКА Арена». В компании подтвердили, что травмы в субботу получил рабочий субподрядчика — он упал в шахту.



«По предварительной информации, рабочий субподрядной компании при уборке помещения сдвинул ограждения, закрывающие вентиляционную шахту, и, потеряв равновесие, упал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.

