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На стройке «СКА-Арены» произошёл несчастный случай. Работает Следственный комитет

Скорая, полиция и Следственный комитет приехали на стройплощадку спорткомплекса на месте петербургского СКК после сообщения о несчастном случае с рабочим 19 марта. Визит СК подсказывает, что мужчина, вероятно, не выжил.

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Как стало известно «Фонтанке», экстренные службы съехались на стройплощадку на проспекте Юрия Гагарина, где возводят новую ледовую арену, в первой половине дня. Реконструкцией СКК занимается ООО «СКА Арена». В компании подтвердили, что травмы в субботу получил рабочий субподрядчика — он упал в шахту.

«По предварительной информации, рабочий субподрядной компании при уборке помещения сдвинул ограждения, закрывающие вентиляционную шахту, и, потеряв равновесие, упал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.

Правительство Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в начале 2021 года. Согласно конкурсной документации, обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Завершить строительство планировалось осенью этого года.

В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. «Фонтанка» сняла фильм, посвященный годовщине обрушения.

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Комментарии (17)

sektor7
Группа крови на рукаве (с)
Эд Хэммет
Собирались строить дворец к чемпионату мира. Теперь будет лишь турнир "золотая шайба". А люди гибнут. Ради чего?
Дядя Бо
Минус миллион пенсов, это статистика, минус один рабочий, это несчастный случай...Уверенно топаем к золотому миллиарду?
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