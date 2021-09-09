На проспекте Юрия Гагарина высятся красно-белые краны, и прохожие постепенно могут разглядеть поднимающуюся ледовую арену, которой предстоит принять матчи чемпионата мира по хоккею в мае 2023 года. Завершить строительство рассчитывают осенью 2022-го. «Мы прошли этап надземной части: котлован, сваи, мы выполнили отметку минус первого этажа полностью, также полностью первый этаж в монолите и второй. Ведутся работы по надземной части по 3-му и 4-му этажам», — рассказал о ходе работ замгендиректора ООО «Сфера» Андрей Завьялов.
Объект состоит из 14 монолитных секторов. На сегодняшний день залито 112 тысяч кубов монолитной конструкции, осталось залить еще 41 тысячу. Сейчас рабочие уже вовсю монтируют трибуны на уровне третьего и четвертого этажей. Всего на арене будет 1 758 сегментов трибун, смонтировано 240.
Хоккейные матчи, напомним, будут вмещать 21,5 тысячу болельщиков, в дни концертов посадочная численность сможет увеличиваться до 23 тысяч с помощью трибун с функцией телескопической мобильности. Они будут «выезжать» на время концертов и задвигаться обратно. Домашним для хоккейного СКА будет пятый сектор, там расположатся раздевалки, бассейн с джакузи, зона отдыха и выход на лед. В соседнем, четвертом, обустроят помещения для команды-соперника.
На тренировочной арене металлические конструкции кровли уже смонтированы. Вместо поля там сейчас также находится технологический проем, который был нужен как место для тяжелых кранов, ставивших крышу, позднее арену добетонируют от уровня льда.
«Работы все запараллелены, ведутся поэтапно. На отметке минус семь, где у нас будет находиться паркинг, уже ведутся работы по технологическому оборудованию, черновой отделке, устройству полов и по металлическим конструкциям», — пояснил Завьялов.
Основной этап работы — возведение железобетона до отметки плюс 35 (это уровень 6-го этажа) — завершится осенью, в ноябре рабочие приступят к монтажу металлоконструкций купола кровли. Их будут держать 80 основных несущих колонн, в каждой — кабель системы мониторинга инженерных конструкций (СМИТ), с помощью него строители получают информацию о состоянии конструкции. «Они должны мониториться, потому что на них стоит вся кровля», — говорит Завьялов.
«Фонтанка.ру»
Уникальность разрушенного СКК, на месте которого строится комплекс, состояла в конструкции кровли. В новой «СКА Арене», говорят строители, эта часть тоже требует нетривиального монтажа. Конструкция состоит из 20 ферм в среднем по 114 метров в длину и порядка 190 тонн весом каждая. Их предстоит монтировать с помощью тяжелых 750-тонных кранов с периметра здания с обеих сторон. Крыша арены будет состоять из нескольких слоев: профлист, который раскладывается определенными картами, бетон, затем «пирог» утеплителя, тепло- и пароизоляции и фальцевая кровля.
В декабре по плану — монтаж монолитной плиты, на которой будет располагаться поле. На это отводится полтора месяца — и в начале февраля строители рассчитывают полностью его закончить.
По словам Завьялова, сейчас готовность объекта можно оценить так. Работы по железобетонным конструкциям выполнены на 75%, по инженерным сетям — 15%, черновая отделка — на 25%. На объекте работают более 2 тысяч человек, более 200 инженерно-технических работников (ИТР) и более 20 единиц техники. Сжатые сроки диктуют организацию труда: на стендах есть лист с таблицей, куда любой может занести информацию о возникающих проблемах и контрмерах. «Как правило, записывают не рабочие, а ответственные производители работ, мастера, начальники участков, которые непосредственно курируют данный сектор», — рассказал Завьялов. К примеру, речь может идти о нехватке кранов на одном из секторов или численности ИТР в ночную смену.
«Фонтанка.ру»
Пока мало что напоминает в строящейся чаше тот макет, который концессионер показал на ВЭФ. И тем более в ней сложно увидеть отсылки к башне Владимира Татлина и плакатам Эль Лисицкого, которые заявлены как вдохновляющая основа внешнего облика арены. Но сваи под выигравший в конкурсе австрийский вариант уже начинают погружать на положенные им 35 метров.
Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»