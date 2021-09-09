На проспекте Юрия Гагарина высятся красно-белые краны, и прохожие постепенно могут разглядеть поднимающуюся ледовую арену, которой предстоит принять матчи чемпионата мира по хоккею в мае 2023 года. Завершить строительство рассчитывают осенью 2022-го. «Мы прошли этап надземной части: котлован, сваи, мы выполнили отметку минус первого этажа полностью, также полностью первый этаж в монолите и второй. Ведутся работы по надземной части по 3-му и 4-му этажам», — рассказал о ходе работ замгендиректора ООО «Сфера» Андрей Завьялов.

Объект состоит из 14 монолитных секторов. На сегодняшний день залито 112 тысяч кубов монолитной конструкции, осталось залить еще 41 тысячу. Сейчас рабочие уже вовсю монтируют трибуны на уровне третьего и четвертого этажей. Всего на арене будет 1 758 сегментов трибун, смонтировано 240.



Хоккейные матчи, напомним, будут вмещать 21,5 тысячу болельщиков, в дни концертов посадочная численность сможет увеличиваться до 23 тысяч с помощью трибун с функцией телескопической мобильности. Они будут «выезжать» на время концертов и задвигаться обратно. Домашним для хоккейного СКА будет пятый сектор, там расположатся раздевалки, бассейн с джакузи, зона отдыха и выход на лед. В соседнем, четвертом, обустроят помещения для команды-соперника.



На тренировочной арене металлические конструкции кровли уже смонтированы. Вместо поля там сейчас также находится технологический проем, который был нужен как место для тяжелых кранов, ставивших крышу, позднее арену добетонируют от уровня льда.



«Работы все запараллелены, ведутся поэтапно. На отметке минус семь, где у нас будет находиться паркинг, уже ведутся работы по технологическому оборудованию, черновой отделке, устройству полов и по металлическим конструкциям», — пояснил Завьялов.

