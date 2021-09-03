Гендиректор «СКА Арена» Евгений Калабин представил проект в ходе сессии на тему российско-китайского делового сотрудничества. Глава компании рассказал, что работу по интеграции технологий безопасности, в частности видеонаблюдение на строящейся арене, инвестор ведет совместно с Huawei Technologies.

Смольный и «СКА Арена» заключили инвестиционное соглашение о строительстве нового ледового дворца, который должен принять матчи чемпионата мира по хоккею уже в 2023 году. Согласно условиям контракта, расходы города не должны превышать 10 млрд рублей.

Новую арену планируется построить 7-этажной, высотой 53,7 метра. Площадка рассчитана на 21,5 тысячи зрителей хоккейных мероприятий и до 23 тысяч человек на концертах.



В апреле 2021 года компания получила разрешение на строительство.

