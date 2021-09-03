FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.85р86.30р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

На ВЭФ показали, как будет выглядеть новый ледовый дворец в Петербурге

Компания «СКА Арена» представила проект ледового дворца в Петербурге, который строится на месте снесенного СКК. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба фирмы.

Гендиректор «СКА Арена» Евгений Калабин представил проект в ходе сессии на тему российско-китайского делового сотрудничества. Глава компании рассказал, что работу по интеграции технологий безопасности, в частности видеонаблюдение на строящейся арене, инвестор ведет совместно с Huawei Technologies.

ПоделитьсяПоделиться

Смольный и «СКА Арена» заключили инвестиционное соглашение о строительстве нового ледового дворца, который должен принять матчи чемпионата мира по хоккею уже в 2023 году. Согласно условиям контракта, расходы города не должны превышать 10 млрд рублей.

Новую арену планируется построить 7-этажной, высотой 53,7 метра. Площадка рассчитана на 21,5 тысячи зрителей хоккейных мероприятий и до 23 тысяч человек на концертах.

В апреле 2021 года компания получила разрешение на строительство.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

263889931
Круто! гораздо лучше чем было!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний