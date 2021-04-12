Ледовая арена на месте СКК «Петербургский» получила разрешение на строительство

Как уточняется на сайте Госстройнадзора, разрешение было выдано 9 апреля на «реконструкцию Петербургского спортивно-концертного комплекса <…> в целях создания многофункционального спортивно-досугового комплекса».
Ледовый дворец предстоит возвести к чемпионату мира по хоккею, который Петербург примет в 2023 году. Проект предполагает 7-этажное здание высотой 53,7 метра, рассчитанное на посещение 21,5 тысячи человек для хоккейных мероприятий и до 23 тысяч зрителей для концертов. Также планируется реконструировать два расположенных рядом павильона.
На прошлой неделе Градостроительный совет рассмотрел новую версию облика спортивного дворца, однако «СКА Арена» поясняла, что представленная картинка не обязательно окончательный вариант.