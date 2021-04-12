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Ледовая арена на месте СКК «Петербургский» получила разрешение на строительство

Госстройнадзор согласовал возведение ледовой арены на месте СКК в Петербурге

Компания «СКА Арена» получила разрешение на строительство ледового дворца на проспекте Юрия Гагарина. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба концессионера.

Как уточняется на сайте Госстройнадзора, разрешение было выдано 9 апреля на «реконструкцию Петербургского спортивно-концертного комплекса <…> в целях создания многофункционального спортивно-досугового комплекса».

Ледовый дворец предстоит возвести к чемпионату мира по хоккею, который Петербург примет в 2023 году. Проект предполагает 7-этажное здание высотой 53,7 метра, рассчитанное на посещение 21,5 тысячи человек для хоккейных мероприятий и до 23 тысяч зрителей для концертов. Также планируется реконструировать два расположенных рядом павильона.

На прошлой неделе Градостроительный совет рассмотрел новую версию облика спортивного дворца, однако «СКА Арена» поясняла, что представленная картинка не обязательно окончательный вариант.

Новая ледовая арена на месте СКК строится в рамках концессионного соглашения между Смольным и ООО «СКА Арена». Приблизительная стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей внесет город.

При сносе спорткомплекса «Петербургский» в январе 2020 года погиб рабочий, дело о его гибели зарегистрировали в суде только в феврале 2021-го. «Фонтанка» рассказывала об обстоятельствах трагедии и приводила подтверждения, почему обрушение могло не быть несчастным случаем.

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Комментарии (4)

alexs73
то есть проекта нет, но разрешение выдано? И причем здесь реконструкция? Бегловское правительство совсем одурело...
kusto
Стопудов рядом еще пару отелей построят и какую-нибудь недвижку.
Батарейкин
А что, кто-то сомневался?
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