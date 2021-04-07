Фото: ООО «СКА Арена» Поделиться Поделиться







На Градостроительном совете Петербурга 7 апреля в очередной раз рассмотрели архитектурно-градостроительный облик будущей арены на месте СКК. Ключевой момент: согласование здания по высоте, в существующее ограничение оно не вписывается. Показанный облик — не конечный, уверяет концессионер. Жюри закрытого конкурса будет выбирать из тех работ, которые экспертная группа посчитает реализуемыми с учетом ряда условий.

Представленный на Градсовет облик ледовой арены разработало ООО «Горка». Похожий читатели уже могли видеть среди четырех работ, которые ранее подали на закрытый архитектурный конкурс.



Как пояснил представитель концессионера ООО «СКА Арена», показанное сегодня — это фасад, который был в составе проекта, получившего в феврале положительное заключение Главгосэкспертизы. Проект финской «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä», одной из конкурсных работ, похож, но есть различия.

«Когда мы объявляли конкурс, мы говорили, что у нас проект уже в экспертизе, и что архитекторы должны предлагать такие решения, которые не повлекут существенного изменения внутренних объемно-планировочных решений, и решения должны выдерживать запроектированное основание», — пояснили в компании.

Точного ответа на вопрос, как именно будет выглядеть арена, в результате пока нет. Заказчик сформировал экспертную группу, которая должна рассмотреть каждую из поданных ранее на конкурс работ и дать сводное заключение. Это сделано для того, чтобы не попасть в ситуацию, когда окажется, что проект победителя невозможно реализовать. Если эксперты резюмируют, что все представленные на конкурс концепции могут быть реализованы, тогда конкурсное жюри будет выбирать из всех вариантов.



Фото: ООО «Горка» Фото: ООО «Горка» Фото: ООО «Горка» Фото: ООО «Горка» Фото: ООО «Горка» Фото: ООО «Горка» Фото: ООО «Горка» Поделиться Поделиться







Как пояснил «Фонтанке» рецензент проекта, член Градсовета, гендиректор ЗАО «Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» Михаил Кондиайн, в большей степени совет был техническим.

«Главный вопрос был — это параметры. Поскольку высота этого комплекса выходит за пределы разрешенных 43 метров, но по процедуре Градостроительный совет имеет право согласовать в этом месте до 60 метров. И поскольку высота кровли 50,5 метров, и антенна, там есть такой маленький пик (с ним высота 53,7 метра — прим. ред.), то этот вопрос должен был пройти процедуру Градсовета», — рассказал он, подчеркнув, что фасады еще находятся в работе.

По словам Кондиайна, есть более важные, чем «архитектурная рубашка», параметры: пропорции здания в целом, его высота, ширина, распластанность, градостроительное расположение, как оно «работает» на всем огромном пространстве, с которого воспринимается объект. «А это около 100 га. Больше 60 га — это парк Победы плюс окружающие улицы, сам участок, автостоянка ТРК «Радуга» и подъезды», — пояснил рецензент.



Он уточнил, если посмотреть на фасад, то высота здания к его диаметру показывает, что он в «хороших пропорциях». «Спокойный объект, который занимает доминирующее положение и выполняет роль такой вот градостроительной доминанты во всем этом районе. С этой точки зрения его параметры вполне могут быть согласованы», — добавил собеседник. Он рассказал, что с его точки зрения, под проспектом Гагарина, где выходит аллея Героев, был бы полезен подземный переход, чтобы развести транспорт и пешеходов.

Любопытно, что если первый Градсовет, где представляли «забинтованную банку», прошел в горячих спорах, последний — в непривычной тишине. Собеседники редакции рассказали, что не было задано ни одного вопроса и не сделано ни единого замечания. «Я бы сказал, заседание прошло в демонстративной тишине», — добавил один из них.

При этом в бюллетенях, которые были розданы членам совета для голосования, вопрос стоит именно о рассмотрении «архитектурно-градостроительного облика». Член совета, глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов на вопрос редакции, можно ли было вынести на голосование именно высотный вопрос, ответил утвердительно.



Комиссия по землепользованию и застройке одобрила увеличение высотности до 60 метров еще в январе.

Справка:

Ледовую арену строят к чемпионату мира по хоккею, который Петербург примет в 2023 году. Конструктив здания будет выполнен в монолитном железобетоне. Общая площадь будущей арены не превысит 190 тысяч кв. метров. Два павильона на 1500 кв. метров будут реконструированы. В них планируется разместить различные детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства.

Здание многофункциональной арены будет 7-этажным, разделенным на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец будет рассчитан на посещение 21 500 человек на хоккейных мероприятиях и до 23 000 человек на концертах и развлекательных шоу.

Внутри арены расположатся основная и тренировочная ледовые площадки, фитнес, кафе, рестораны, магазины, медицинский и реабилитационный центры, а также штаб-квартира хоккейного клуба СКА и детская школа хоккея. Планируется, что в течение года арена сможет принимать более 160 событий. Предварительная сметная стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделит бюджет города.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»