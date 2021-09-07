Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО «СКА Арена». Планируется, что новая арена будет самой большой в мире, для хоккейных матчей вместимость составит 21,5 тысячи мест. Планировалось, что объект должен быть возведен к маю 2023 года. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена в экспертизу, составляет 37 млрд рублей.



В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее не повод расторгать контракт. Московский районный суд 17 февраля 2021 года зарегистрировал дело о гибели рабочего. Подробнее об этом — здесь. «Фонтанка» сняла фильм, посвященный годовщине обрушения.



В конце декабря 2020 года стало известно, что новую арену будет строить группа компаний «ГОРКА», с которой концессионер подписал договор генподряда. Концепции фасадных решений были представлены в конце января.