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На «СКА-Арене» начали погружать сваи под «австрийский» фасад комплекса

На стройплощадке спортивного комплекса на месте СКК начался процесс испытательных погружений буронабивных свай. Им предстоит держать нагрузку одобренного фасада.

Фото: скриншот видео
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По данным «Фонтанки», эта стадия работ началась в ночь на 7 сентября. В компании «СКА-Арена» подтвердили это, сообщив, что всего свай диаметром 800 мм будет более 400.

«Это позволит держать нагрузку фасада австрийской концепции, которую запроектировали и будут монтировать специалисты компании "Курганстальмост"», — уточнил концессионер.

Напомним, в конкурсе концепций спортивного комплекса победило архитектурное бюро Coop Himmelblau. Сообщалось, что основу его художественного образа составляют башня Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого, динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

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Макет здания впервые был представлен на прошлой неделе в рамках ВЭФ. Новую арену планируется построить 7-этажной, высотой 53,7 метра. Площадка рассчитана на 21,5 тысячи зрителей хоккейных мероприятий и до 23 тысяч человек на концертах. Проект реализуется на принципах концессии. Предполагалось, что участие города в 2021 году составит 5 млрд рублей, однако инвестор попросил перенести эти средства на 2022-й. Смольный утверждает, что на сроках строительства это не скажется.

Фото: скриншот видео

Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО «СКА Арена». Планируется, что новая арена будет самой большой в мире, для хоккейных матчей вместимость составит 21,5 тысячи мест. Планировалось, что объект должен быть возведен к маю 2023 года. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена в экспертизу, составляет 37 млрд рублей.

В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее не повод расторгать контракт. Московский районный суд 17 февраля 2021 года зарегистрировал дело о гибели рабочего. Подробнее об этом — здесь. «Фонтанка» сняла фильм, посвященный годовщине обрушения.

В конце декабря 2020 года стало известно, что новую арену будет строить группа компаний «ГОРКА», с которой концессионер подписал договор генподряда. Концепции фасадных решений были представлены в конце января.

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