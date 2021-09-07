По данным «Фонтанки», эта стадия работ началась в ночь на 7 сентября. В компании «СКА-Арена» подтвердили это, сообщив, что всего свай диаметром 800 мм будет более 400.
«Это позволит держать нагрузку фасада австрийской концепции, которую запроектировали и будут монтировать специалисты компании "Курганстальмост"», — уточнил концессионер.
Напомним, в конкурсе концепций спортивного комплекса победило архитектурное бюро Coop Himmelblau. Сообщалось, что основу его художественного образа составляют башня Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого, динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.
Макет здания впервые был представлен на прошлой неделе в рамках ВЭФ. Новую арену планируется построить 7-этажной, высотой 53,7 метра. Площадка рассчитана на 21,5 тысячи зрителей хоккейных мероприятий и до 23 тысяч человек на концертах. Проект реализуется на принципах концессии. Предполагалось, что участие города в 2021 году составит 5 млрд рублей, однако инвестор попросил перенести эти средства на 2022-й. Смольный утверждает, что на сроках строительства это не скажется.