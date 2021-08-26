Инвестор СКК попросил Смольный не перечислять ему 5 млрд рублей по концессионному соглашению

Правительство Петербурга не перечислит в этом году ООО «СКА-Арена» 5 млрд рублей, предусмотренные концессионным соглашением по реконструкции СКК «Петербургский». Об этом заявил 26 августа в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2022 год глава комитета по инвестициям Роман Голованов.



По его словам, средства, заложенные в адресную инвестиционную программу, будут перенесены на 2022 год по просьбе самого инвестора. «Финансирование было предусмотрено, но в силу сжатых сроков и экстремальных условий строительства переносим», — сказал он. Это чисто техническая перестановка средств, подчеркнул глава комитета. «На процесс строительства не влияет», — заявил Роман Голованов.