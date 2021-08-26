Инвестор СКК попросил Смольный не перечислять ему 5 млрд рублей по концессионному соглашению

Правительство Петербурга не перечислит в этом году ООО «СКА-Арена» 5 млрд рублей, предусмотренные концессионным соглашением по реконструкции СКК «Петербургский». Об этом заявил 26 августа в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2022 год глава комитета по инвестициям Роман Голованов.
По его словам, средства, заложенные в адресную инвестиционную программу, будут перенесены на 2022 год по просьбе самого инвестора. «Финансирование было предусмотрено, но в силу сжатых сроков и экстремальных условий строительства переносим», — сказал он. Это чисто техническая перестановка средств, подчеркнул глава комитета. «На процесс строительства не влияет», — заявил Роман Голованов.
Общие расходы города в рамках концессионного соглашения не превышают 10 млрд рублей, напомнил он.
Правительство Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в начале 2021 года. Согласно конкурсной документации, обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Условия позволят инвестору изменить внешний облик арены, высоту, этажность, объем и демонтировать несущие конструкции. Концессия заключается на 55 лет, в том числе инвестору предстоит обустроить общественное пространство вокруг.
Комитет по инвестициям в ходе нулевых чтений также запросил дополнительное финансирование в размере 18,7 млн рублей. Большая часть этой суммы — 17,1 млн рублей — нужны для участия города в инвестиционных форумах, в частности РИФ в Сочи и MIPIM в Каннах.