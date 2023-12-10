Гусев в пивошлеме, Аршавин забил шайбу, а Быстров стал тренером. СКА Арена приняла матч всех звезд КХЛ

Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новенькую СКА Арену испытали первым по-настоящему большим событием — Матчем звезд КХЛ. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

Матч звезд КХЛ проходил в Петербурге во второй раз. В 2011 году звездный уикенд принимал привычный для любителей хоккея Ледовый дворец. Сейчас же — только что сданная СКА Арена, вмещающая 21,5 тысяч зрителей. За пару дней до старта события лига отчиталась о солдауте — все шло к первому в истории нового стадиона аншлагу. Неудивительно, ведь в Петербург ради этого съехались лучшие хоккеисты КХЛ и не только они.



Как это было Выбор игроков проходил в несколько этапов. Сначала болельщики назвали 16 кандидатов, затем еще 12 — представители СМИ, а последние имена вписали представители самой лиги. Впрочем, уже после этого было несколько замен, а на самом Матче звезд лига приготовила несколько сюрпризов.

В разные годы были разные форматы: россияне против иностранцев, Западная конференция против Восточной. В последние несколько лет, как и в этот раз, играют мини-турниры сборными четырех дивизионов — командами «три на три».



Капитанами команд стали: Александр Радулов («Ак Барс», дивизион Харламова), Владимир Ткачев («Авангард», дивизион Чернышева), Николай Голдобин («Спартак», дивизион Боброва), Никита Гусев (московское «Динамо», дивизион Тарасова).

Главными тренерами команд назначены: Андрей Разин (магнитогорский «Металлург», дивизион Харламова), Михаил Кравец («Авангард», дивизион Чернышева), Алексей Жамнов («Спартак», дивизион Боброва), Алексей Кудашов (московское «Динамо», дивизион Тарасова).

От хоккейного клуба СКА за дивизион Боброва были заявлены Никита Серебряков, Александр Никишин, Владимир Алистров и Матвей Поляков.



Интересной фишкой этого матча звезд стали футбольные помощники главных тренеров: Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков.



Помимо самого Матча звезд были проведены несколько конкурсов в рамках мастер-шоу на самый сильный бросок, забеги на скорость, самый оригинальный буллит и так далее.



Музыка За музыкальные паузы 9 декабря отвечал рэпер ST. Артист уже второй раз принимает участие в матче звезд КХЛ. В прошлом году он выступал в качестве помощника главного тренера в дивизионе Боброва Романа Ротенберга. 10 декабря зрителей развлекал музыкальный проект Filatov & Karas. А хедлайнером стала группа The Hatters. В общем, скучать зрителям было реально некогда.



Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пивошлем Гусева и Железный человек

Одним из самых ярких событий первого дня стал конкурс капитанов, (их уже перечисляли выше). Им предстояло пройти шесть этапов: бросок по воротам с ходу, точность передачи, хоккейный бильярд, хоккейный баскетбол, счастливый бросок. Победу одержал Голдобин, но приз зрительских и журналистских симпатий, если бы такой был, однозначно ушел Гусеву.

Он вышел на исполнение своего броска в пивошлеме, на задней стороне которого была надпись «В Питере — пить». Вероятно, это отсылка к информации телеканала «Матч ТВ» о том, что Гусев вынужден был покинуть петербургский СКА из-за «определенной зависимости игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».



После своего перфоманса Гусев прокомментировал ту историю.

«Отношения к разговорам про пиво, которые шли? Я много всего видел весёлого, первое время до слёз смеялся от всяких мемов, но я спокойно к этому отношусь. Новая арена в Санкт-Петербурге? Пока всё нравится, на льду только не чувствуется звук от такого количества людей. Меня тепло встретили? Надеюсь, я не просто так здесь играл», — заявил Гусев.

Он также добавил, что идею с пивошлемом ему подсказали в пресс-службе «Динамо».



Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В конкурсе на силу броска победил защитник СКА Александр Никишин. При броске Никишина была зафиксирована скорость 168,28 км/ч.



Второе место занял защитник «Металлурга» Егор Яковлев (161,34 км/ч). Третьим стал Давид Скленичка из «Барыса» (151,81 км/ч). Замкнул квартет участников Никита Нестеров из ЦСКА (143,34 км/ч).



Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов вышел на лед в самом настоящем шлеме Железного человека.



«Мой шлем? Некоторые называют меня железным человеком после того финала с ЦСКА. И когда меня вызвали на матч, то «Авангард» сделал проморолик, где железный человек летит на Матч звёзд. Круто получилось, что сделали такой шлем, надеюсь, смотрелось впечатляюще», — прокомментировал Шарипзянов свой образ.

Желтая карточка Широкова В первом полуфинале команда дивизиона Харламова победила сборную дивизиона Чернышёва (8:6). В этом матче экс-футболист сборной России Роман Широков неожиданно получил жёлтую карточку, хотя, как известно, в хоккее они не предусмотрены. Как предположили комментаторы матча, причиной послужило некое высказывание Широкова, не понравившееся арбитрам. Сам бывший футболист воспринял ситуацию с юмором.



Во втором полуфинале команда дивизиона Боброва, за которую играют хоккеисты СКА Никита Серебряков, Александр Никишин, Владимир Алистров и Матвей Поляков, уступила сборной дивизиона Тарасова (6:8).

Ну и конечно всех поражали масштабы СКА Арены. В первый день на стадион пришли 19682, что сразу стало новым рекордом для матчей звезд КХЛ. Во второй достижение обновили — 20384 зрителей. Аншлаг не случилось, но все равно

«Похож на стадион «Боруссии» в Дортмунде, огромные трибуны свисают прямо над площадкой, свет очень яркий, передаются все эмоции болельщикам. Нельзя не отметить масштаб и объём. Это серьёзное достижение для всего российского хоккея, что у нас появилась такая арена», — говорил Дмитрий Сычев.

«Я в шоке от размеров этой арены! Очень много болельщиков на трибунах. По вместимости, удобствам мне это напоминает арены Канады или США! Всё очень круто сделано!» — восхитился защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл.



Неожиданный Быстров Для решающих матчей организаторы приберегли сюрприз — заявленные помощниками тренеров футболисты Аршавин, Сычев, Мостовой и Широков сами вышли на лед. Аршавину и Широкову даже удалось забить по голу в финале.



Нашлось место даже драке… ну почти драке.



В финале со счетом 8:7 по буллитам выиграл дивизион Харламова. Вероятно, удачу принес еще один бывший футболист — Владимир Быстров, неожиданно оказавшийся на скамейке харламовцев вместе с тренерами.



Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Загадка, да, как я вообще появился на скамейке Дивизиона Харламова? Просто понял, что без меня ребята могут не справиться, пришлось усилить», — заявил потом Быстров.



Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бронзу забрал дивизион Боброва с хоккеистами СКА в составе. Парни легко справились с дивизионом Чернышева (7:4). Подвел итоги матча на самой большой арене в мире Быстров:



«Впечатления — кайф! Великолепный дворец, отличные болельщики, атмосфера сумасшедшая. Кайф приходить и наслаждаться такой хоккейной атмосферой. Я бы на месте СКА завтра сюда переехал! Не понимаю, для чего нам нужен такой огромный дворец, чтобы на нём не играть».



Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

