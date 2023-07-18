«Отстраненный из-за пива» экс-игрок СКА Никита Гусев нашел новый клуб

Бывший нападающий петербургского СКА, олимпийский чемпион Никита Гусев стал игроком московского «Динамо». Об этом 18 июля сообщила пресс-служба команды.
Соглашение подписано на один год. «Но если все сложится хорошо, то по ходу сезона будем работать над продлением контракта», — пояснил спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин.
Гусев потерял место в основном составе СКА до финала Западной конференции КХЛ. По информации «Матч ТВ», это якобы было связано с «определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».
Официально об уходе игрока СКА объявил 30 апреля в связи с расторжением контракта. Главный тренер Роман Ротенберг заявил о «непростом решении».
Гусев — это один из легендарных хоккеистов СКА в эпоху КХЛ. Он выступал в Петербурге с 2015-го по 2019-й и с 2021-го по 2023 год. В составе армейцев нападающий завоевал Кубок Гагарина и стал чемпионом России в 2017 году. Также в СКА Гусев дважды завоевывал Кубок Континента — в 2018 и 2023 годах. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром в истории СКА: в 369 матчах за армейцев Никита набрал 430 (149+281) очков.
Всего в КХЛ Никита Гусев провел 555 матчей и набрал 512 (192+320) очков при общем показателе полезности «+129». Сейчас хоккеисту 31 год.