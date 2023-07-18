«Отстраненный из-за пива» экс-игрок СКА Никита Гусев нашел новый клуб

Бывший нападающий петербургского СКА, олимпийский чемпион Никита Гусев стал игроком московского «Динамо». Об этом 18 июля сообщила пресс-служба команды.



Соглашение подписано на один год. «Но если все сложится хорошо, то по ходу сезона будем работать над продлением контракта», — пояснил спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин.



Гусев потерял место в основном составе СКА до финала Западной конференции КХЛ. По информации «Матч ТВ», это якобы было связано с «определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».

