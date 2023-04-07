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    В СКА высказались о слухах про «пивную зависимость» Гусева

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    2 комментария

    В хоккейном клубе СКА отреагировали на информацию о том, что нападающий Никита Гусев якобы отстранен из-за «зависимости», связанной с употреблением пива, как об этом ранее написал сайт «Матч ТВ».

    «Без комментариев. Это наше внутреннее дело», — заявили «Фонтанке» в СКА.

    Нападающий Никита Гусев стал одним из лучших игроков СКА в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 49 очков (23 гола + 26 результативных передач) в 37 матчах. Однако в плей-офф его статистика стала хуже: 12 очков (5 + 7) после 13 матчей. Кроме того, в последних двух играх финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА он не набрал ни одного результативного балла и заработал показатель полезности «-1». Более того, в третьем периоде третьего матча, который СКА проиграл всухую — 0:4, Гусев ни разу не появился на площадке.

    На следующий день «Матч ТВ» опубликовал инсайдерскую информацию о том, что «это связано с определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива». По информации телеканала, эта проблема тянется с Олимпиады‑2022 в Пекине. По этой же причине Гусев якобы не играл с 30 января по 16 февраля, когда в СКА его возвращали в физическую форму.

    Напомним, что в финале Западной конференции КХЛ СКА уступает 1:2. Четвертая игра пройдет 8 апреля в Москве.

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    Комментарии 2

    Гость07 Апр 2023 в 19:02
    Трус не бухает в хоккей)
    +1−0
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