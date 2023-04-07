В СКА высказались о слухах про «пивную зависимость» Гусева

В хоккейном клубе СКА отреагировали на информацию о том, что нападающий Никита Гусев якобы отстранен из-за «зависимости», связанной с употреблением пива, как об этом ранее написал сайт «Матч ТВ».



«Без комментариев. Это наше внутреннее дело», — заявили «Фонтанке» в СКА.



Нападающий Никита Гусев стал одним из лучших игроков СКА в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 49 очков (23 гола + 26 результативных передач) в 37 матчах. Однако в плей-офф его статистика стала хуже: 12 очков (5 + 7) после 13 матчей. Кроме того, в последних двух играх финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА он не набрал ни одного результативного балла и заработал показатель полезности «-1». Более того, в третьем периоде третьего матча, который СКА проиграл всухую — 0:4, Гусев ни разу не появился на площадке.

