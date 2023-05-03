Минус две легенды и новые надежды. Как СКА опять собирает новый состав для похода за Кубком Гагарина

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После очередной неудачи в Кубке Гагарина хоккейный клуб СКА начал активную трансферную кампанию. О новичках и о тех, кто ушел, — в материале отдела спорта «Фонтанки».

Ушли Одним из первых и очевидных решений руководства СКА после окончания сезона стало расторжение контракта с нападающим Никитой Гусевым. Удалось договориться по обоюдному согласию сторон. Сложно было ожидать чего-то еще после истории с «определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».



— Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех, — прокомментировал решение расстаться с Гусевым Роман Ротенберг. — Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Мы расстаемся с Никитой на хорошей ноте — в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента.

Гусев — это один из легендарных хоккеистов СКА в эпоху КХЛ. Он выступал в Петербурге с 2015-го по 2019-й и с 2021 по 2023 год. В составе армейцев нападающий завоевал Кубок Гагарина и стал чемпионом России в 2017 году. Также в СКА Гусев дважды завоевывал Кубок Континента в 2018 и 2023 годах. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром в истории СКА: в 369 матчах за армейцев Никита набрал 430 (149+281) очков.



Есть ощущение, что именно такого игрока, как Гусев, СКА и не хватило в решающих матчах финала Западной конференции против ЦСКА. Да, у него не шла игра, но, как показал пример того же Вадима Шипачева из «Ак Барса», такие мастера в нужный момент всегда могут собраться и сделать разницу.

На фоне Гусева решение Евгения Кетова завершить игровую карьеру выглядит не таким громким, но по своему масштабу он ничем не уступает. Разве что совсем из клуба пока не уходит. Кетов действительно уникальный для СКА хоккеист. Он прошел через периоды, когда тренеры в петербургской команде менялись каждый год, когда состав почти полностью разбирали и собирали заново, через все громкие успехи и провалы армейцев. Он носил капитанскую повязку даже при живом и здоровом Павле Дацюке. В общей сложности за плечами Кетова в СКА десять сезонов, два Кубка Гагарина, два Кубка Континента.



Кетов провел 541 матч за армейцев в «регулярках» и плей-офф — это абсолютный рекорд для СКА. Также нападающий лидирует в КХЛ по числу шайб, заброшенных в меньшинстве.

— Кетов всегда был надежным и профессиональным игроком, — прокомментировал Роман Ротенберг решение хоккеиста завершить карьеру. — Неслучайно он является рекордсменом КХЛ по голам в меньшинстве — это один из самых сложных элементов в хоккее, который требует и самоотверженности, и высокого понимания игры, и отменной физической готовности. Когда Кетов выходил на лед, можно было не сомневаться — он не подведет. Теперь Евгений продолжит работать с нами в качестве тренера, и это отличная новость — его невероятный опыт пойдет на пользу всем нам.



Новые надежды

Одной из главных, если не главной проблемой СКА в плей-офф стал провал центральных нападающих. В решающие моменты оказалось некому «подносить снаряды» для крайних нападающих, особенно в первом звене. Одним из главных «лотов» на рынке центров был Александр Кадейкин, выступавший в сезоне-2022/23 за «Салавата Юлаева». В итоге он достается СКА. Соглашение с ним подписано на два сезона, до 30 апреля 2025 года. Зарплата, по данным «Спорт-Экспресс», соответствует надеждам — 70 млн рублей в год, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков петербургской команды.



Кадейкин уже играл за СКА с 2014 по 2016 год и вместе с армейцами выиграл первый Кубок Гагарина. Но тогда он не был центральной фигурой в команде. Сейчас его роль в команде должна быть более весомой. В прошлом сезоне установил личный рекорд результативности, набрав 42 (14+28) очка в 73 матчах «регулярки» и плей-офф.



— Возвращение будет легким, со многими ребятами в команде я хорошо знаком, — цитирует пресс-служба СКА Кадейкина. — Знаю, в СКА отличный коллектив и организация, наши амбиции полностью совпадают. В команде есть все для постановки самых высоких задач: болельщики, коллектив в раздевалке, персонал и профессиональный тренерский штаб. Словом, есть все, чтобы выиграть кубок. Скоро увидимся!



Также СКА подписал контракт с крайним нападающим Павлом Дедуновым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

В прошлом Дедунов выступал за «Амур», «Северсталь» и «Авангард». В 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского клуба. В КХЛ в общей сложности провел 541 матч и набрал 88 (52+36) очков.

— Главный тренер поговорил со мной, объяснил цели и задачи, рассказал, какие функции мне надо будет выполнять, — объяснил свое решение сменить клуб Дедунов. — В целом все это знакомо и понятно. Знаю многих ребят в команде — Камалова, Комарова, Прохоркина. Влиться в коллектив будет легко. Петербург — красивый туристический город со многими достопримечательностями, поэтому будет что посмотреть.

Не обошлось и без традиционных обменов между СКА и «Витязем». В подмосковный клуб отправились защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Владислав Цицюра. Для них это скорее командировка: в подмосковном клубе у них будет больше игрового времени и возможностей для развития. Не исключено, что в будущем оба вернутся обратно более возмужавшими. Как, например, Степан Старков и Иван Зинченко, которые по договору обмена перебрались из «Витязя» в СКА. Оба в свое время также приезжали в Подмосковье из Петербурга. Старков в сезоне-2022/23 набрал 40 (18+22) очков в 72 матчах и стал вторым бомбардиром подмосковного клуба. Зинченко провел за подмосковный клуб 81 матч в КХЛ и набрал 11 (10+1) очков.



Еще одним вернувшимся стал защитник Артем Земченко. Соглашение с ним подписано на три сезона, до 30 апреля 2026 года. Начинал карьеру в «Спартаке». Затем на протяжении пяти сезонов выступал за «Адмирал». Летом 2018 года перешел в СКА, провел в Петербурге два сезона. С 2020 года играл за магнитогорский «Металлург». В общей сложности провел в КХЛ 502 матча и набрал в них 112 (22+90) очков.



Кого сохранили

Вопреки ожиданиям, новый контракт со СКА подписал центральный нападающий Михаил Воробьев. Соглашение рассчитано на два сезона, до 30 апреля 2025 года. В сезоне-2022/23 установил личный рекорд результативности в КХЛ — набрал 45 (16+29) очков в 73 матчах «регулярки» и плей-офф.

Продлили соглашение на три года с двухметровым защитником из Белоруссии Степаном Фальковским. В сезоне-2022/23 набрал 26 (10+16) очков в 66 играх и поставил личные рекорды по количеству голов и результативных баллов за один чемпионат в КХЛ. Завершил плей-офф с показателем полезности «+12» и стал лучшим хоккеистом Кубка Гагарина — 2023 по этому показателю.



Также подписан новый однолетний контракт с нападающим Никитой Комаровым, набравшим 8 очков (3+5) в 53 матчах регулярного чемпионата и плей-офф в сезоне-2022/23 при показателе полезности «+14».

Новые тренеры СКА

К голкиперам СКА в серии с ЦСКА тоже были вопросы, но здесь руководство армейцев с Невы увидело проблему, похоже, в тренерах вратарей. В результате в СКА перешел Юрий Ключников, который ранее занимал должность тренера вратарей в «Адмирале». Как пояснил Роман Ротенберг, Ключников возглавит всю вертикаль тренеров вратарей. В то же время ушли из команды тренеры вратарей Стефан Перссон и Антон Зеленов, а также директор по развитию игроков и ОФП Крэйг Слоунуайт.

И это не все. Впереди будут еще новости об изменениях в составе. Как пообещал ранее главный тренер Роман Ротенберг, СКА станет в новом сезоне еще сильнее. Впрочем, такие заявления делаются каждый год. А чемпионом все равно становится ЦСКА.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

